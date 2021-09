Belen Rodriguez, incidente per il compagno Antonino Spinalbese: “Due costole incrinate” (FOTO)

Antonino Spinalbese quasi irriconoscibile per una perdita di peso

Il compagno di Belen Rodriguez ha avuto un piccolo incidente. Antonino Spinalbese che da poco è diventato padre della piccola Luna Marì recentemente si è mostrato in uno scatto a petto nudo. I fan più attenti si sono accorti che l’ex parrucchiere aveva qualcosa di differente nel suo fisico.

Il fotografo ha infatti perso ben sei chili. La ragione? A quanto pare ha un paio di costole incrinate dovute, forse, ad un infortunio avvenuto durante un allenamento. Questo imprevisto ha costretto il ragazzo a fermarsi per un mese causandogli, così, una notevole perdita di peso. (Continua dopo la foto)

Il compagno di Belen Rodriguez fa da mammo

Nel frattempo, in attesa di tornare ad allenarsi in palestra per riprendere massa, Antonino Spinalbese si sta dedicando anima e corpo alla piccola Luna Marì. Ricordiamo che quest’ultima è la figlia avuta dalla soubrette argentina, Belen Rodriguez.

Intanto quest’ultima è tornata a lavorare. Per la conduttrice sudamericana non sono stati mesi per nulla semplici quelli dopo il parto. L’ex moglie di Stefano De Martino non era riuscita a registrare le prime puntata della nuova edizione di Tu sì que vales ed era stata costretta a tre flebo al suo ritorno in hotel per un calo di zuccheri.

Belen Rodriguez e il malessere al lavoro

A rendere noto questo leggero malessere era stata la stessa Belen Rodriguez attraverso alcune Stories su suo profilo Instagram seguito da oltre dieci milioni di follower. “Sono appena tornata in hotel ma non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare, domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales”, ha ammesso la madre di Santiago e Luna Marì.

Ora però è in perfetta forma e ha ripreso a pieno ritmo i suoi impegni lavorativi, infatti in questi giorni era negli studi Elios di Roma per effettuare le registrazioni delle nuove puntate dello show che prenderà il via da sabato 18 settembre in prime time su Canale 5.