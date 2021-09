Uomini e Donne, Gianni Sperti pubblica video inediti girati dietro le quinte, Tina sbotta: “Ci vediamo in tribunale” (VIDEO)

Lunedì 6 e martedì 7 settembre sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne e Gianni Sperti ha voluto deliziare i fan con degli spoiler molto interessanti. L’opinionista, infatti, ha registrato dei video dietro le quinte che immortalano alcuni momento parecchio concitati.

Inoltre, il ballerino ha mostrato anche lo studio, gli esponenti dei due parterre e altri retroscena. Nel corso della clip, però, Tina Cipollari ha avuto un momento di sfogo. Scopriamo tutto quello che è emerso.

I dietro le quinte di Uomini e Donne

Gianni Sperti ha condiviso con i suoi fan alcuni video inediti girati dietro le quinte di Uomini e Donne. L’opinionista ha esordito avvisando i telespettatori che presto prenderanno visione di puntate esilaranti. In effetti, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare proprio che si siano verificate tante discussioni e colpi di scena già dalle prime riprese. Ad ogni modo, il protagonista ha condiviso anche altri video dai quali si vede Tina Cipollari intenta a prepararsi prima di scendere in studio.

Nella clip in questione si vede Gianni ironizzare sulla quantità eccessiva di tempo che ci impiega la sua collega per prepararsi. La donna, allora, ha deciso di sbottare ed ha annunciato che tra tre giorni i due si vedranno in tribunale. In seguito, poi, Sperti ha inquadrato lo studio del talk show e dal filmato si vede che sono presenti tanti volti nuovi. Tra i “famosi”, invece, appare Isabella Ricci, acerrima nemica di Gemma Galgani.

Tina Cipollari sbotta contro Gianni Sperti

A quanto pare, anche per quest’edizione la donna ha deciso di prendere parte alla trasmissione. Tra gli uomini, invece, ci sono molte sedie vuote e facce nuove, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire tutto nel dettaglio. L’ultima clip che Gianni Sperti ha voluto condividere con i suoi fan, che riguarda i dietro le quinte di Uomini e Donne, riprende ancora una volta Tina.

In tale filmato, l’uomo prende nuovamente di mira la sua amica dicendole che, finalmente, ce l’ha fatta a prepararsi. Con queste parole, la Cipollari ha perso completamente la pazienza ed ha cominciato a gridare e ad inveire contro il suo compagno d’avventura. Dopo lo sfogo estremamente concitato, il ballerino è scoppiato a ridere e poi ha deciso, per la gioia della sua amica, di interrompere le riprese.