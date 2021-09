Federica Panicucci e Marco Bacini attaccati: “A Venezia cani e porci”. la replica di lui (FOTO)

Federica Panicucci e Marco Bacini a Venezia

Da lunedì 20 settembre insieme a Francesco Vecchi, Federica Panicucci tornerà in onda con la nuova stagione di Mattino 5. Nel frattempo, la professionista toscana insieme al compagno Marco Bacini si sono recati a Venezia per partecipare alla Mostra Internazionale del Cinema.

Per l’occasione la conduttrice Mediaset ha indossato un abito fastoso, che in molti lo hanno paragonato ad un vestito da sposa. Ovviamente la donna ha condiviso su Instagram alcuni scatti realizzati nella città lagunare. Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le feroci critiche da parte dei leoni da tastiera che, come sempre hanno sminuito l’imprenditore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto.

La coppia offesa pubblicamente da un hater

Nel dettaglio, Federica Panicucci dopo essere stata in laguna, ha condiviso su Instagram degli scatti realizzati durante la giornata trascorsa a Venezia con il compagno Marco Bacini. In pratica, la coppia ha sfilato sul prestigioso red carpet del Festival Internazionale del Cinema.

Tuttavia, sotto il post in questione alcuni utenti hanno manifestato la loro disapprovazione scrivendo una serie di volgarità. “Cioè, a questa parata cani e porci“, ha scritto un leone da tastiera che non ha perso due volte ad offendere la conduttrice di Mattino 5 e la sua dolce metà. Ci ha pensato Bacini a darle una lezione, replicando a tono, ma sempre con la sua solita classe. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La replica piccata di Marco Bacini

Stanco di leggere cattiverie sul suo conto e sulla compagna Federica Panicucci, l’imprenditore Marco Bacini su Instagram è sbottato così: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie. Buona giornata”.

Così l’uomo, che ha affondato il leone da tastiera in questione ha ricevuto una serie di complimenti da parte dei veri follower. Ricordiamo che non è la prima volta che la coppia finisce nel mirino degli haters offendendoli pubblicamente sui social. Ecco il botta e risposta: