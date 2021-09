Ex tronista di Uomini e Donne incinta, ma scoppia il caos: “Era incinta da maggio ma nessuno si era accorto” (FOTO)

Da un po’ di giorni sul web si vociferava che un’ex tronista di Uomini e Donne fosse incinta. La ragazza in questione è Giulia Quattrociocche, la quale si è seduta sulla tanto ambita sedia rossa qualche edizione fa.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso, Giulia è incinta da diverso tempo ma, fino ad oggi, nessuno si era accorto di nulla e la notizia non era affatto trapelata sul web. Scopriamo, dunque, che cosa sia successo.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne incinta

Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta. La dama è stata conosciuta dal pubblico del talk show per aver partecipato ad una precedente edizione del programma e per aver scelto Daniele Schiavon.

Tra i due, però, la relazione è durata solo una manciata di mesi. A distanza di poco tempo, infatti, entrambi si sono resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra, pertanto, hanno deciso di terminare la loro storia. Dopo poco tempo, poi, la dama ha trovato l’amore in compagnia di un altro uomo, Manuel.

Tra i due la relazione sembra andare a gonfie vele, al punto da decidere addirittura di mettere al mondo un figlio. I fan si erano accorti di un pancino sospetto sfoggiato sui social di recente. Ebbene, nel giro di poco tempo la situazione è divenuta palese, Giulia è davvero in dolce attesa. A creare un po’ di sgomento, però, è il fatto che la dama pare sia gravida da un bel po’ di tempo, ma nessuno di era accorto di nulla. (Continua dopo la foto)

Perché nessuno si era accorto della gravidanza di Giulia

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, pare sia incinta da maggio 2021. A dimostrarlo è una foto pubblicata sul suo account di Instagram in data 18 maggio. In tale scatto si vede la dama sfoggiare il suo pancino, mentre Manuel le dà un bacio. Nelle foto successive, poi, la protagonista continua a mostrare la pancia. Giulia, dunque pare sia arrivata quasi al settimo mese, dunque, perché nessuno si era accorto di nulla?

La risposta è molto semplice. La Quattrociocche non è mai stata molto attiva sui social, per tale ragione, ha un profilo che vanta circa 10 mila iscritti. Un numero decisamente esiguo considerando la mole di followers di tutti gli altri ex tronisti del programma. Proprio per tale motivo, la notizia era passata del tutto inosservata.