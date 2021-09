Eleonora Rocchini, ex Uomini e Donne, svela: “Sono stata pedinata, mi si è gelato il sangue” (VIDEO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha raccontato un episodio alquanto increscioso che le è accaduto, ovvero, è stata pedinata. La ragazza ha detto di aver avuto molta paura, specie perché era da sola e gli uomini erano due.

La protagonista ha deciso di condividere questo episodio con i suoi fan per sensibilizzare tutti sul tema delle molestie e per dare anche qualche consiglio su come comportarsi in questi casi. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Eleonora racconta di essere stata pedinata

Eleonora Rocchini è stata pedinata la scorsa notte ed ha deciso di raccontare tutto l’accaduto. In particolar modo, la giovane ha detto di essere andata a fare la spesa di sera e di essersi trovata, improvvisamente, un uomo accanto. Quest’ultimo ha cominciato a farle delle domande e a mostrarsi anche piuttosto insistente. L’approccio, che in un primo momento sembrava anche piuttosto gentile, si è trasformato in poco tempo in qualcosa di molto fastidioso.

Una volta giunta alla cassa, l’uomo in questione si è affiancato nuovamente alla dama creandole molto fastidio. Eleonora, allora, è uscita dal supermercato è si è seduta su di una panchina in quanto aveva paura a raggiungere il parcheggio sotterraneo da sola per recuperare l’auto. Ebbene, l’uomo si è avvicinato nuovamente, ma stavolta in compagnia anche di un’altra persona. (Continua dopo il video)

L’epilogo e il consiglio della Rocchini

A questo punto, allora, Eleonora Rocchini si è resa conto che la persona in questione l’avesse pedinata, pertanto, si è spazientita. Nello specifico, la dama ha sbottato dicendo di lasciarla in pace. I due tizi, però, non hanno abbandonato la loro posizione. Dopo circa 20 minuti, poi, la Rocchini ha notato la presenza di un poliziotto e si è subito avvicinata a lui chiedendogli di scortarla fino al parcheggio in quanto ci fossero due tipi loschi che le ronzavano attorno.

Così tutto è finito bene. Ad ogni modo, Eleonora ci ha tenuto a dare un consiglio a tutte le donne che la seguono. Nel dettaglio, ha detto che bisogna sempre mostrarsi sicure di sé e non dare mai l’idea di essere vittime o timorose. Le donne, purtroppo, spesso si trovano a fare i conti con questo genere di molestie che, nei casi più acuti, possono diventare anche fisiche, quindi, è sempre importante stare attente e chiedere aiuto.