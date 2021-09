Chiara Ferragni, “ormai ci hai fatto vedere tutto”: la foto con gli slip trasparenti scatena polemiche

Chiara Ferragni i mostra su Instagram con un intimo trasparente

Per l’ennesima volta Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé. La fashion blogger cremonese nonché moglie del rapper Fedez nelle ultime ore ha condiviso una nuova foto sul suo account Instagram seguito da oltre 20 milioni di follower. Stavolta però, l’influencer si è spinta più del solito.

Nello scatto in questione con alle spalle la sua cabina armadio, la madre di Leone e Vittoria Lucia si mostra di fronte allo specchio. La ragazza addosso ha solo reggiseno e slip. Sono proprio questi due indumenti a scatenare i seguaci e provocando anche delle polemiche. Entrambi gli indumenti, neri con il pizzo e i nastri che fasciano la vita, lasciano poco spazio all’immaginazione dato che sono super trasparenti.

Le reazioni dei follower della fashion blogger

Un particolare che non è passato inosservato ai suoi milioni di follower. L’apprezzamento per fortuna è andato per la maggiore. Tuttavia, come è accaduto in passato, c’è qualcuno che considera volgare Chiara Ferragni e lo ha sottolineato nei commenti. C’è poi anche chi ha messo in mezzo il suo ruolo di madre di due bambini e altri che hanno fatto ironia sulla nuova foto postata su Instagram.

“Ormai ci hai fatto vedere tutto”, ha scritto un utente sul noto social network. Ma per la fashion blogger cremonese non è una novità. Durante la scorsa estate sul suo account social si poteva osservare uno scatto di lei nuda in doccia. (Continua dopo il post)

Chiara Ferragni e il precedente scatto sotto la doccia

In quell’occasione però, Chiara Ferragni era stata ripresa alle spalle con il viso girato verso l’obiettivo della fotocamera. Addosso non aveva nulla, ma una emoticon a coprire il lato B della moglie del rapper Fedez. Anche durante la seconda gravidanza, l”influencer cremonese ha mostrato più volte il pancione senza veli coprendosi il décolleté con le mani.

E, anche in quella circostanza, non sono mancati i commenti positivi e negativi. Infatti, parte di essi contenevano delle critiche di persone che ritengono tali scatti inappropriati per una madre.