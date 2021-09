GF Vip, l’obbligo di Sonia Bruganelli: “Non mettetemi accanto a lei”. Problema con Adriana Volpe

Tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe?

Ancor prima di iniziare, la partenza è prevista lunedì sera su Canale 5, da giorni si parla di un litigio tra le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Una discussione che sarebbe maturata nel backstage dello studio, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Per quest’ultima è un ritorno a reality show dato che ha partecipato alla quarta edizione, mentre per la moglie di Paolo Bonolis è un esordio a tutti gli effetti. Cosa accadrà sulla rete ammiraglia Mediaset dal 13 settembre 2021? Ma il rumor legato ad un litigio tra le due donne che affiancheranno Alfonso Signorini, durante un servizio fotografico, continua a far discutere molto.

L’articolo di Davide Maggio

Sul blog del giornalista Davide Maggio qualche giorno fa su una articolo si leggeva: “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”.

Cosa c’è di vero in tutto questo? Ad avvalorare tale tesi ci ha pensato Alfonso Signorini che in una recente intervista ha detto che le due opinioniste ne combineranno delle belle dato il loro carattere forte.

Sonia Bruganelli dice la sua su Adriana Volpe

A distanza di giorni ci ha pensato Sonia Bruganelli che ha messo le cose in chiaro nel corso di una recente intervista al magazine Chi. Lady Bonolis dalla rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che il pubblico non la sentirà mai dire chi è il concorrente preferito.

L’imprenditrice romana non ha fatto riferimento ad nessuna presunta discussione sul set del servizio fotografico per Tv Sorrisi e Canzoni. Unico accenno della donna: “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”. Ma a quanto pare la moglie di Paolo si riferiva solamente a quello che è successo quel giorno. Quindi nessun litigio?