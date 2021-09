Dramma per Guendalina Tavassi poco prima del red carpet: “Vestito bruciato, orecchino di brillanti perso…” (VIDEO)

Il Festival del cinema di Venezia prosegue e molti sono i personaggi popolari che stanno pubblicando le loro immagini mentre sfilano sul red carpet. Questa sera all’evento ci sarà anche Guendalina Tavassi che, però, si è trovata a vivere un dramma.

L’influencer ha registrato diverse Instagram Stories in cui si è sfogata con i fan raccontando una serie infinita di disavventure. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che le è accaduto.

Il dramma di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi presenzierà sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia ma, a quanto pare, a una passo dall’evento per la dama si è verificato più di un dramma. Tutto è cominciato nel momento in cui la protagonista ha messo piede a Venezia e si è resa conto che il suo abito si fosse rotto. Per tale ragione, le sue sarte da Napoli l’hanno dovuta raggiungere per riparare il danno. Successivamente, poi, Guendalina ha danneggiato la sua sigaretta elettronica, pertanto, è stata costretta a girare per tutta la città alla ricerca di un rivenditore.

Come se non bastasse, poi, ieri sera si è verificato un evento parecchio increscioso. Nello specifico, la donna ha partecipato ad una serata di gala al circolo del tennis. Nel corso dell’evento indossava degli orecchini molto vistosi fatti di brillanti. Quando ha fatto ritorno nella camera d’hotel, però, la dama si è resa conto di averne solo uno. Fatta questa scoperta è andata nel panico.

L’appello e l’accusa agli iettatori

Gli orecchini in questione, infatti, pare siano anche piuttosto costosi, per tale ragione, la dama ha lanciato un appello. L’influencer ha detto di essere convinta di aver perso quell’orecchino poco prima di lasciare il circolo. Per tale ragione, ha esortato chiunque lavorasse lì o avesse presenziato all’evento quella sera a riconsegnarle l’orecchino perduto. Questo ennesimo dramma vissuto da Guendalina Tavassi l’ha davvero distrutta.

Ad ogni modo, la dama non ha nessuna intenzione di arrendersi. Proprio per questo, si è rivolta agli iettatori e alle iettatrici dicendo che, anche se il suo abito bruciasse e dovesse circolare con un solo orecchino, lei salirà comunque sul red carpet e prenderà parte alla mostra. Poco dopo, infatti, ha pubblicato delle clip in cui ha mostrato parrucchiere e truccatrice che l’hanno raggiunta in hotel per prepararla al grande evento.