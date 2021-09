Oroscopo 9 settembre 2021: Leone non siate precipitosi, Bilancia verso un equilibrio

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 settembre esortano i nati sotto il segno del Leone ad essere un po’ più cauti. I Bilancia vivranno momenti migliori, mentre i Sagittario devono essere un po’ più attenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il vostro stato d’animo è un po’ inquieto in questi giorni. Cercate di non lasciarvi sopraffare dal cattivo umore in quanto rischiereste di compromettere alcune relazioni. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono opportunità all’orizzonte, ma forse adesso siete troppo pessimisti per accorgervene.

Toro. Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 9 settembre denotano una giornata all’insegna dell’allegria. Oggi vi sentite molto più rilassati e spensierati rispetto ai giorni passati, pertanto, approfittate di questo momento per dedicarvi alle cose che vi piacciono di più.

Gemelli. Giornata ricca di colpi di scena. Molti di voi si troveranno a vivere momenti particolarmente concitati sul lavoro. Cercate di mantenere la calma di evitare di impelagarvi in situazioni troppo lontane dal vostro modo di essere.

Cancro. Le novità sono un fattore essenziale per adeguarsi ai tempi che cambiano e alle situazioni. Cercate di non essere troppo precipitosi nel giudicare gli altri. In campo sentimentale, invece, dovete lasciarvi andare un po’ di più con le persone care.

Leone. Se state pensando ad un cambiamento importante, è meglio non essere troppo precipitosi. Valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto e, soprattutto, guardate attentamente le persone delle quali vi circonderete.

Vergine. Giornata impegnativa su più fronti. In amore dovete risolvere delle questioni in sospeso. Meglio prima che poi. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo, ma è meglio non esporsi troppo.

Previsioni 9 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore riuscirete a trovare un nuovo equilibrio. Non siate troppo frettolosi e, soprattutto, non prendete decisioni di pancia. Presto vi troverete a dover fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa dal punto di vista professionale, quindi, attenzione.

Scorpione. Questo non è il momento di fare colpi di testa. Mantenete la calma e non siate troppo irruenti. Anche se in alcuni casi la vostra unica voglia è quella di reagire alle provocazioni, contate sempre fino a 10 prima di parlare.

Sagittario. Dal punto di vista professionale dovete cercare di essere un po’ più attenti. Talvolta tendete a fidarvi troppo delle persone, anche quelle conosciute da poco tempo. Questo potrebbe portare alla nascita di situazioni sgradevoli.

Capricorno. Certi treni vanno presi al volo. L’Oroscopo del 9 settembre, infatti, vi invita ad essere audaci e a non pensare più a cosa è giusto e cosa è sbagliato. Seguite il vostro istinto che, particolarmente in questo periodo, potrebbe condurvi verso la giusta direzione.

Acquario. In amore ci sono dei miglioramenti. In questo periodo potreste trovarvi a dover affrontare delle situazioni un po’ impegnative, pertanto, fatevi trovare pronti. Non lasciatevi condizionare dal giudizio altrui e seguire sempre la vostra testa e il vostro cuore.

Pesci. Avere ragione non provoca sempre felicità. In certi casi, infatti, desiderereste tanto sbagliarvi, specie sul conto di alcune persone. Sul lavoro, invece, dovete essere più precisi e meno prevedibili. L’effetto sorpresa potrebbe ottenere buoni risultati.