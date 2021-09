Anna Tatangelo, dopo la sfuriata arriva la l’ennesima critica a Gigi: “Per anni sono stata…”

Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità

Pochi giorni fa Denise Esposito, nuova fidanzata di Gigi D’Alessio ha postato le immagini del suo pancino. Una scelta che sembra aver fatto arrabbiare Anna Tatangelo, almeno questo è quello che riporta Dagospia sul suo portale.

La cantante di Sora non si aspettava che il suo ex compagno mettesse su famiglia così in fretta e secondo alcune indiscrezioni si sarebbe arrabbiata con lui anche per averle nascosto la nuova relazione. Intanto, l’artista ha rilasciato una nuova intervista dove possiamo dire non sono mancate frecciatine al cantante partenopeo.

La separazione da Gigi e la frecciatina al cantante

In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità Anna Tatangelo ha ricordato che la relazione con il cantante napoletano è durata ben quindici anni. La cantante ha passato quasi metà della sua vita accanto a Gigi D’Alessio e insieme a lui è cresciuta non solo come artista ma anche come donna.

Con Gigi infatti ha avuto un figlio ed è diventata mamma per la prima volta. Da circa due anni non stanno più insieme e nella lunga chiacchierata con il giornalista ha voluto precisare quanto è stato difficile stare accanto a D’Alessio i primi anni.

“Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata”, ha precisato.

La rivincita di Anna Tatangelo

Per Anna Tatangelo anche la separazione è stata complicata. Infatti a tal proposito ha ammesso: “È ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”, ha spiegato ancora.

Oggi però, si dice finalmente felice e serena. Non solo per l’equilibrio artistico ritrovato ma anche per la presenza del suo nuovo amore. La 34enne ha trovato la persona giusta con la quale credere di nuovo nel sentimento dell’amore. Si tratta dell’attore e cantante napoletano Livio Cori. I due fanno coppia da marzo 2021 anche se da poco tempo sono usciti allo scoperto.