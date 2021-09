Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo festeggiano il primo anno di amore

La conduttrice di Pomeriggio 5, felice accanto al suo compagno, si prepara a festeggiare un primo anniversario

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul nuovo amore di Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva, che ha chiuso un anno lavorativo non proprio soddisfacente, non può dire lo stesso sull’aspetto sentimentale.

Più volte è stata paparazzata accanto a Francesco Zangrillo e i due ormai sono confermati come coppia fissa da diversi mesi. Le cose sembrano procedere a gonfie vele e a dimostrarlo ci sarebbero proprio delle foto. Intanto, la coppia si appresta a festeggiare il primo anno di amore e pare che i due potrebbero esserci delle grandi novità in arrivo. Vediamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso perdutamente innamorata di Francesco Zangrillo

Erano anni che Barbara D’Urso non veniva beccata con un uomo. La bellissima conduttrice napoletana sembra essere perdutamente innamorata di Francesco Zangrillo e anche lui non è da meno.

Affascinante, alto e biondo, l’assicuratore milanese è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande ha vent’anni e il più piccolo dodici e pare che abbia corteggiato Barbara d’Urso per tanto tempo. In una intervista rilasciata di recente la presentatrice ha confermato la presenza di un uomo nella sua vita e che in amore fino ad oggi ha dato tanto e ora è tempo di ricevere.

Vacanza da sogno per la conduttrice, spunta un anello

Quest’anno per Barbara D’Urso la vacanza è stata all’insegna del relax e di tanto amore. Insieme a Francesco Zangrillo, i due si sono concessi un lussuoso soggiorno a Taormina in Sicilia, a Taormina. Il settimanale Diva e Donna ha parlato di una estate bollente per la coppia.

Nei giorni scorsi, inoltre, la conduttrice ha postato su Instagram uno scatto della sua una mano con la fede al dito, alimentando il gossip. Zangrillo le avrà chiesto di sposarla? O è semplicemente un anello? L’unica cosa certa è che i due hanno appena festeggiato un anno di fidanzamento.

Intanto, lunedì per la D’Urso è iniziata anche una nuova stagione televisiva. Per ora, i telespettatori sembrano aver apprezzato il cambiamento, premiandola con un buon risultato sugli ascolti.