Elisabetta Gregoraci insulta una fan, il video fa scalpore: “Ignorante, cafona e bugiarda” (VIDEO)

In queste ore sta facendo molto sgomento un video che riprende Elisabetta Gregoraci intenta ad inveire contro una fan. La showgirl ha presenziato al Festival del Cinema di Venezia e, come è normale che sia in questi casi, in molti le hanno chiesto di scattare qualche foto.

L’ex di Briatore ha assecondato le richieste dei presenti, tuttavia, ad un certo punto è accaduto l’impensabile. Una donna, infatti, ha detto una frase che l’ex gieffina non ha affatto apprezzato. Scopriamo cosa è successo.

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e una fan

Elisabetta Gregoraci ha partecipato al Festival di Venezia e la folla di fan l’ha subito accerchiata per chiederle delle foto. La donna, inizialmente, ha sorriso ed ha accettato di lasciarsi andare a qualche scatto. Ad un certo punto, però, una signora si è avvicinata a lei e le ha detto una frase un po’ ambigua. Nello specifico, ha esortato l’ex di Flavio Briatore a “fare le cose giuste”. Tali parole, decisamente singolari, hanno fatto perdere le staffe alla showgirl.

La Gregoraci, infatti, si è subito fatto scura in volto e si è rivolta alla signora in modo stizzito. In seguito, poi, le ha chiesto cosa volesse e come si permettesse a rivolgersi a lei così. Dopo poco, poi, ha voltato le spalle ed è andata via in modo piuttosto agitato. Il video in questione ha fatto il giro del web e molti sono stati gli utenti che hanno commentato l’episodio. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🔵🚨Alessandro Rosica🚨🔵 (@investigatoresocialofficial)

Critiche contro la showgirl

La maggior parte delle persone ha reputato assolutamente fuori luogo l’atteggiamento assunto da Elisabetta Gregoraci contro la fan, o presunta tale. La signora in questione non è stata certamente carina a dire quella frase verso la showgirl, tuttavia, quest’ultima avrebbe potuto adoperare un comportamento di superiorità ignorando completamente quelle parole.

Elisabetta, infatti, si trovava ad un evento di gala importantissimo, pertanto, avrebbe potuto evitare di cimentarsi in queste futili discussioni. Ad ogni modo, al di là di questo increscioso avvenimento, il look della Gregoraci ha conquistato molti. La donna, infatti, indossava un abito lungo e principesco di colore turchese, arricchito da qualche leggera e sinuosa rouches. I capelli, invece, erano completamente sciolti, mentre viso, collo e braccia erano arricchiti da gioielli d’oro bianco estremamente scintillanti. Il trucco, infine, era sui toni del marrone, intenso e caldo.