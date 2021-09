Alessio Ceniccola fidanzato con un’altra subito dopo Samantha? “C’è un problema” sul web è caos (FOTO)

Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di Samantha Curcio a Uomini e Donne, pare si sia fidanzato. Dopo aver annunciato la separazione dall’ex tronista, il giovane sembrerebbe aver subito incontrato un’altra nuova fiamma e non ha esitato a parlarne sui social.

La rapidità con cui il ragazzo ha conosciuto un’altra persona, ed ha detto addirittura di amarla, ha lasciato senza parole gli utenti del web. Per tale ragione, scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Alessio annuncia di essersi fidanzato ma…

Alessio e Samantha hanno lasciato Uomini e Donne insieme facendo sognare fan e telespettatori. Ad ogni modo, la loro relazione non è decollata. Dopo pochissimi mesi, infatti, i due hanno cominciato a mostrare i primi problemi di coppia che, alla fine, li hanno condotti verso una separazione definitiva. Se Samantha sta ancora facendo un po’ di fatica a riprendersi dalla delusione, il ragazzo pare abbia voltato pagina in men che non si dica. Alessio Ceniccola, infatti, sembrerebbe già fidanzato con un’altra donna.

A lanciare indizi sul lieto evento è stato il diretto interessato, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini ambigue che inneggiano ad una nuova relazione. Non mancano, infatti, foto con mani giunte a formare un cuore e dediche romantiche. Inoltre, il ragazzo ha deciso anche di rispondere alle domande di alcuni fan sulla sua vita sentimentale.

Le rivelazioni di Ceniccola su Uomini e Donne e dubbi

In particolar modo, un utente gli ha chiesto se sia innamorato della sua nuova fiamma. Alessio Ceniccola ha risposto in modo assolutamente affermativo ed ha lasciato trapelare tanta gioia per essersi fidanzato. Ad ogni modo, subito dopo il giovane ha detto che c’è un problema, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto lasciando i fan con il fiato sospeso. Successivamente, poi, Alessio ha parlato anche di Uomini e Donne.

Un altro fan gli ha domandato se andrà mai in trasmissione come ospite. La risposta di Ceniccola è stata immediata e anche piuttosto spontanea. In particolare, il cavaliere ha detto che, nel caso in cui gli autori dovessero invitarlo, lui ci andrà sicuramente. In caso contrario, invece, non ci andrà. Con le sue parole, dunque, si è capito che la redazione, almeno per il momento, non ha manifestato nessun interesse nel riaverlo in studio. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.