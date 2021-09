Nilufar Addati insultata per essere ingrassata, lei fa confessioni e interviene anche Samantha Curcio (VIDEO)

Nilufar Addati ha presenziato al Festival del Cinema di Venezia sfoggiando un abito abbastanza aderente, mettendo in evidenza il fatto che sia ingrassata. Alcuni haters, però, ci sono andati giù in modo decisamente pesante contro di lei.

Diverse foto, infatti, sono state inondate di commenti aspri e spregevoli a seguito dei quali l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di replicare. Sulla vicenda è intervenuta anche Samantha Curcio, da sempre impegnata per lottare contro questa tipologia di aggressioni verbali.

Lo sfogo di Nilufar Addati dopo essere ingrassata

In queste ore, Nilufar Addati si è trovata a fare i conti con degli episodi davvero sgradevoli che si sono verificati dopo aver mostrato a tutti di essere ingrassata. La dama ha registrato delle Instagram Stories in cui ha voluto commentare la vicenda in quanto tiene moltissimo a lanciare dei messaggi positivi e, soprattutto, educativi. In particolar modo, la protagonista ha esordito pubblicando lo screen del commento di un hater, il quale l’ha descritta come una presenza fuori luogo ad un evento del genere a causa del suo peso.

Nilufar, allora, ha preso la parola per dire che gli specchi a casa ce li hanno tutti, pertanto, si è certamente resa conto di aver messo su qualche kg. Tuttavia, questa non è una questione che deve suscitare interesse negli utenti del web. Se una persona prende o perde peso è un fatto del tutto irrilevante. Ogni donna ha una personalissima percezione del proprio corpo e del proprio ideale di bellezza, in cui nessun altro deve metterci bocca. (Continua dopo foto e video)

Le parole di Samantha Curcio

Inoltre, commenti così cattivi potrebbero spingere delle persone un po’ più fragili a piombare in disturbi del comportamento alimentare. Nilufar Addati ha detto di reputarsi una ragazza molto fortunata in quanto non vive con nessuna ansia il fatto di essere ingrassata. Tuttavia, potrebbero esserci ragazze che, a seguito di commenti del genere, smettono di mangiare carboidrati per settimane. Proprio per tale ragione, certi individui dovrebbero imparare un po’ di educazione.

Sulla vicenda è intervenuta anche Samantha Curcio, la quale ha difeso fermamente Nilufar ed ha condiviso pienamente tutto il suo discorso. Anche lei, negli anni, è stata costretta a subire simili insulti, pertanto, ha imparato a forgiare il carattere. Inoltre, ci ha tenuto a precisare che l’Addati sia splendida così e non deve cambiare assolutamente nulla.