Elisabetta Canalis, matrimonio in crisi? Il gossip impazzisce

Nelle ultime ore sta circolando in rete una notizia al quanto bizzarra che riguarda Elisabetta Canalis e suo marito. L’indiscrezione l’ha lanciata il magazine Oggi, che, nell’ultimo numero in edicola, ha sostenuto che il rapporto tra la show girl e il marito Brian Perri sia in crisi.

In noto settimanale riporta anche l’ipotetico motivo. Pare che non ci sarebbe stato nessun tradimento e tanto meno nessuna causa ‘shock’: ‘Eli’ sarebbe semplicemente stufa della vita condotta negli States, in California, dove abita da quando ha sposato Brian dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono davvero in crisi?

Il magazine Oggi, come riportato in precedenza parla di un rapporto ormai monotono. Secondo il settimanale, Elisabetta Canalis sarebbe stanca della vita che conduce in California e pare le manchi moltissimo il suo paese.

“C’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio. Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si senta un po’ sola”, lasciando intendere che al di là dell’oceano la neo conduttrice di Vite da Copertina non sia più così felice come un tempo.

La lontananza dalla famiglia e dalla sua terra nativa pare stia diventando davvero pesante e grazie a Vite da Copertina è riuscita a tornare a “casa”. Secondo molti, la decisione di mettersi alla prova con la trasmissione di Tv8 potrebbe essere una mossa d’anticipo e una conferma della presunta crisi con Brian.

La show girl influenzata dal suo passato (Rumors)

Il settimanale Oggi, insiste molto sul fatto che Elisabetta Canalis non lascia gli Stati Uniti perchè influenzata da qualcosa che riguarda il suo passato, ovvero l’amicizia che per anni l’ha legata a Maddalena Corvaglia.

Le due ex veline hanno aperto anni fa una palestra in America e pare che il motivo del loro litigio sia stato proprio un investimento non andato a buon fine da parte della bionda.

Ad oggi, ovviamente sul rumors non c’è nulla di confermato ma ciò che è certo è che le due showgirl non si rivolgono più la parola da tempo. Oggi Maddalena è tornata in Italia. Chissà se un giorno farà rientro anche la sua vecchia amica.