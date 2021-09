Scoop su due concorrenti del Grande Fratello Vip: “Fingeranno una storia” ecco di chi si tratta (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e sul web è trapelato uno scoop che riguarda due concorrenti. A lanciare la bomba è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha detto di essere venuto in possesso di segnalazioni molto piccanti.

Nello specifico, pare che due ragazzi fingeranno di nutrire un interesse reciproco proprio per generare sgomento e curiosità e restare il più a lungo possibile in casa. Scopriamo, quindi, di chi si tratta.

Lo scoop sui due concorrenti del Grande Fratello Vip

I presupposti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sono davvero entusiasmanti, infatti, due concorrenti sono diventati già i protagonisti di uno scoop. Amedeo Venza aveva già diffuso la notizia secondo cui tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ci fosse un flirt in atto. Il vero fulcro di questo pettegolezzo, però, non è tanto il fatto che tra i due possa esserci del tenero, ma altro. Il ragazzo, infatti, pare sia fidanzato al di fuori del reality show, tuttavia, sembrerebbe essersi organizzato con l’ex di Uomini e Donne per simulare un flirt.

I due, dunque, secondo l’indiscrezione di Venza, una volta entrati in casa dovrebbero cominciare a fingersi interessati l’uno all’altra. Questo, chiaramente, perché i rapporti di coppia sono sempre in grado di incuriosire i telespettatori spingendoli a salvare, quasi sempre, i protagonisti di una love story.

Altri pettegolezzi su Soleil Sorge

Almeno per il momento, però, i due concorrenti del Grande Fratello Vip protagonisti di questo scoop non si sono sbilanciati sulla vicenda. Specie Soleil sta mantenendo un profilo molto basso sui social, mostrando la routine delle sue giornate in quarantena. Prima di entrare in casa, infatti, tutti i vip devono sottoporsi ad una quarantena cautelare seguita da tamponi a causa del covid. Ad ogni modo, questo non è l’unico gossip che riguarda la Sorge.

Sempre Venza, infatti, ha riportato la segnalazione di alcuni utenti i quali hanno insinuato che la ragazza abbia un flirt con Fabrizio Corona. Alcune persone, infatti, hanno dichiarato di aver visto la dama entrare in casa dell’ex re dei paparazzi e di esserci restata di sera per circa due ore. Questo, dunque, ha subito fatto sorgere dei sospetti circa il fatto che tra i due possa esserci del tenero. Anche di questa notizia, però, non vi è alcuna conferma ufficiale al momento.