Soleil Sorge svela cosa pensa davvero di Sophie Codegoni e lancia una sfida: ecco cosa farà in casa (VIDEO)

A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip sono circolate delle indiscrezioni molto interessanti che evidenziano una presunta rivalità tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. In molti, infatti, ritengono che le due dame si daranno reciprocamente del filo da torcere avendo entrambe due personalità molto forti.

Soleil, però, nel momento in cui ha appreso di queste notizie, ha deciso di replicare. La ragazza ha rivelato, quindi, cosa pensa realmente della sua futura compagna d’avventura e non solo. La dama ha rivelato anche una sorta di sfida che ha intenzione di superare.

Cosa pensa Soleil di Sophie Codegoni

I futuri concorrenti del GF Vip si trovano attualmente in quarantena in attesa che arrivi lunedì, giorno in cui varcheranno la soglia della porta rossa. Tra di essi c’è anche Soleil Sorge che, avendo molto tempo a disposizione, ha deciso di rispondere alle domande dei fan, specie per quanto riguarda la sua presunta rivalità con Sophie Codegoni. Quest’ultima, nel corso di una recente intervista su Chi, ha lasciato intendere che possa dare luogo a scontri con la Sorge in quanto entrambe hanno caratteri piuttosto forti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, allora, ha voluto rispondere a queste dichiarazioni ed ha detto che, secondo il suo punto di vista, non ci sarà nulla di cui discutere. Soleil ha rivelato di aver conosciuto Sophie in più occasioni e in ciascuna di esse l’ha sempre trovata adorabile e gentile. Per tale ragione, non reputa il carattere della giovane così forte da suscitare degli scontri.

Ecco cosa farà la Sorge quando sarà al GF Vip

Ad ogni modo, anche nel caso in cui dovessero esserci delle incomprensioni, c’è sempre la via del dialogo e della tolleranza. Soleil Sorge, dunque, ha detto che, nel momento in cui entrerà in casa, proverà a legare con tutte le donne, anche con Sophie Codegoni. Il suo obiettivo, infatti, è quello di riscoprire i valori della solidarietà femminile, invece di cadere nei vecchi stereotipi che inneggiano alla rivalità tra donne.

Queste, dunque, sono le premesse con cui Soleil ha intenzione di cominciare questa esperienza. Naturalmente, per vedere se le sue parole avranno attinenza con la realtà è necessario attendere che parta il reality show. La Sorge, quasi certamente, entrerà in casa lunedì. Sophie, invece, è probabile che entri in seguito in quanto, almeno per ora, non si trova ancora in quarantena.