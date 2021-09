Morto il fratello di Fariba Tehrani, lei distrutta: “L’hanno trovato senza vita, aveva fatto il vaccino” (FOTO)

Dramma per Fariba Tehrani la quale ha appreso da pochissime ore una terribile notizia che riguarda suo fratello, l’uomo è stato trovato morto. Il giovane si chiamava Abdolhamid Mohammad Tehrani.

La madre di Giulia Salemi è rimasta spiazzata nell’apprendere tale notizia ed ha deciso di condividere subito l’accaduto attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo che cosa è successo.

Com’è morto il fratello di Fariba Tehrani

Il fratello di Fariba Tehrani è morto e il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina. La mamma della Salemi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha dato questo triste annuncio ed ha spiegato anche cosa sia successo al giovane. Quest’ultimo si era sottoposto al vaccino contro il covid circa due mesi fa. Malgrado questo, però, pare sia riuscito comunque a contrarre il virus in una forma piuttosto violenta.

La dama ha spiegato che le cause del decesso improvviso sarebbero da imputare ad un arresto cardiaco. Ad ogni modo, la dinamica è ancora piuttosto oscura. Questo perché Abdolhamid è stato trovato senza vita solo questa mattina, pertanto, non si conosce esattamente che cosa possa essere accaduto negli ultimi istanti della sua vita. Ad ogni modo, Fariba ha ammesso di essere assolutamente distrutta per la grave perdita. (Continua dopo il post)

Il sogno agghiacciante

In seguito, poi, la donna ha aggiunto un particolare davvero agghiacciante. Stanotte, infatti, prima che scoprisse che suo fratello fosse morto, Fariba Tehrani ha detto di aver sognato alcune persone defunte. Tra di esse c’erano i suoi genitori, sua nonna e sua sorella. Questo, per la mamma di Giulia pare abbia rappresentato una sorta di segno. Naturalmente, al di sotto del post in questione sono stati moltissimi i commenti di conoscenti, colleghi e fan i quali hanno mostrato tutto il loro dolore.

Tra i commenti spuntano quelli di Emanuela Titocchia, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante, Daniela Martani e tanti altri. Anche Giulia ha deciso di condividere la notizia sui social. L’influemcer, però, si è limitata semplicemente a pubblicare un’immagine di suo zio, la stessa che ha pubblicato sua madre. L’immagine, poi, è stata corredata dal tag dell’account di Fariba e l’emoticon delle mani giunte in preghiera. Insomma, un dolore davvero immenso per tutta la famiglia che, a quanto pare, non si aspettava affatto un simile epilogo.