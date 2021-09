Rosalinda Cannavò torna al Grande Fratello Vip: il ruolo pensato per lei (FOTO)

Rosalinda Cannavò tornal al GF Vip ma non da concorrente

Mancano pochissimi giorni al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, da lunedì 13 settembre e per due appuntamenti settimanali Alfonso Signorini condurrà il reality show di Canale 5. Oltre ai 22 nuovi concorrenti, ci sarà spazio anche per Rosalinda Cannavò, ex inquilina della passata stagione.

Ovviamente la 28enne messinese non sarà concorrente bensì da conduttrice dello spin off Casa Chi, che accompagnerà su Mediaset Infinity il racconto dello storici programma a cadenza settimanale. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il ruolo di Rosalinda Cannavò al GF Vip 6

Qualche giorno fa sono stati resi noti i nomi dei nuovi conduttori del GF Vip Party, ovvero Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Mentre la conduttrice di Casa Chi sarò l’attrice messinese, dimostrazione del fatto che i concorrenti della quinta stagione sono piaciuti parecchio al pubblico, rimanendo nel cuore di molti. Basti pensare a Carlo Conti che ha preso tre ex gieffini nella sua nuova edizione di Tale e Quale Show, ossia Cristiano Malgioglio come giurato, mentre Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli come concorrenti.

Quindi, Rosalina Cannavò prenderà il posto di Gilberto Savini, volto di Detto Fatto ed ex di Uomini e Donne. La 28enne, come Savini, dirigerà l’orchestra dei giornalisti di Chi (Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia ed Azzurra Della Penna) che avranno modo di interagire con i vari ospiti. (Continua dopo la foto)

Novità professionali su Adriana Volpe

Ci sono delle novità che riguardano anche Adriana Volpe. Stando a quanto riportato dalla rivista Novella 2000, sembra che la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6 non avrebbe firmato un contratto con il programma bensì con la rete. Quindi ci sarà una nuova trasmissione in arrivo?

“Il fatto che Mediaset punta molto su Adriana Volpe sarebbe anche confermato dalla voce che avrebbe firmato un contratto direttamente con la rete, e non con la trasmissione. Segno che ci sono altri progetti che la riguardano, oltre alla partecipazione al reality show”.