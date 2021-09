GF Vip 6, spoilerata la nuova casa: in onda per sbaglio le prime immagini -foto

La diretta dalla casa del GF Vip 6 per sbaglio su Mediaset Play

C’è stato enorme scompiglio poco fa. Il GF Vip 6 ha “debuttato” con qualche giorno di anticipo in diretta streaming. Infatti, in queste ore, sul sito Mediaset Play è andata in onda, per sbaglio, la diretta dalla casa più spiata d’Italia. Le prime immagini hanno subito fatto il giro del web rovinando così la sorpresa della casa.

Cambia la Casa del GF Vip 6

Mediaset ha commesso un errore davvero clamoroso che ha lasciato tutti senza parole. Su Mediaset Play, è andato in onda un video in cui si vedono gli operatori pulire nelle stanze e i più attenti hanno notato già i primi particolari.

ll primo dettaglio che non è passato inosservato riguarda il soggiorno. Rispetto alle scorsi edizioni, come aveva già anticipato Alfonso Signorini, si è scelto di ampliare l’area della casa dove si trovano divani e poltrone.

Infatti, il primo impatto è stato molto diverso. Il soggiorno è completamente rinnovato più spazioso e luminoso. Insomma, un bel salone relax dove assistere a lunghe chiacchierate e sicuramente a forti scontri. L’altra novità di questa edizione riguarda l’area della casa definita “Love Boat” che sarà la nuova suite.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Uno dei dettagli che più ha lasciato a bocca aperta i telespettatori è la presenza di due quadri. In uno si vede Pretelli e la Salemi darsi un bacio, ovvero il primo nella casa. La coppia ha preso parte al reality lo scorso anno, e a distanza di mesi la loro storia possiamo confermare procede a gonfie vele.

In un altro, invece, è raffigurata la scena del bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, l’unico che i due si sono dati durante la prova ricompensa. Per quale motivo sono ancora presenti e attaccati al muro?

Tutto pronto per il debutto del reality

Queste dunque sono le prime immagini della casa del GF Vip che nel giro di pochi istanti hanno fatto il giro del web. Intanto, possiamo dire, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto che il programma debutterà il prossimo 13 settembre e anche quest’anno con due appuntamenti settimanali.