Maria De Filippi, non solo Costanzo: “Sono sempre stata innamorata di Carlo”

La confessione della conduttrice Mediaset è arrivata durante i Seat Music Awards 2021

Ospite per una serata sulla rete Rai, la presenza di Maria De Filippi non è passata inosservata. La presentatrice è stata premiata per il contributo che ha offerto alla musica italiana in oltre venti edizioni di Amici.

Maria De Filippi si dichiara a Carlo Conti

L’evento all’Arena di Verona è stato anche l’occasione per riabbracciare il collega e amico Carlo Conti, che ha condotto i Seat Music Awards insieme a Vanessa Incontrada.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Maria si è praticamente dichiarata a Carlo, lasciando tutti i presenti senza parole. Tutto è iniziato da Vanessa che ha chiesto a Conti se si sarebbe potuto innamorare di Maria.

Quest’ultimo ha replicato con fermezza: “No, perché per me è una sorellina”. Diversa, invece, la posizione della collega che ha ammesso i suoi reali sentimenti: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”.

Il conduttore di Tale e Quale Show in forte imbarazzo

Le parole della De Filippi hanno lasciato di sasso tutti i presenti, compreso lo stesso Carlo che ha tirato in ballo Maurizio Costanzo. Infatti, il primo pensiero di tutti è subito stato rivolto a lui.

Maria nello stesso tempo, prima che il pettegolezzo iniziasse a circolare inutilmente ha subito precisato: Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”. Nel discorso si è intromessa Vanessa Incontrada che ha fatto notare quanti modi di amare esistono.

Carlo Conti in forte imbarazzo ha deciso di chiudere il discorso, evitando altre chiacchiere inutili: “Sto diventando rosso ma meno male non si vede (facendo riferimento alla sua abbronzatura)”.

I successi dei due colleghi

Tra Maria De Filippi e Carlo Conti, nonostante, entrambi lavorano per la concorrenza non c’è mai stata invidia e gelosia. Anzi, tra di loro esiste una bella e lunga amicizia. A distanza di anni, “la coppia”, ha imparato a rispettare i propri successi.

Infatti, nessuno dei due ha mai nascosto i complimenti e congratulazioni che si fanno a fine di ogni programma. Ad esempio come il grande successo di C’è posta per te o Tale e Quale show.