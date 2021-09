Tina Cipollari affonda Gemma: “Seno rifatto? Resti sempre vecchia!”

Ormai è noto a tutti che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corre buon sangue. Le due protagoniste di Uomini e donne non perdono mai occasione per offendersi e questa volta, dopo l’ennesimo ritocchino della dama, l’opinionista ha perso la testa.

Sembra che anche quest’anno le cose non sono cambiate e già nella prima registrazione non sonop mancati insulti ed urla tra le due. In una recente intervista, a mettere le cose in chiaro ancora una volta è stata Tina che non ha perso occasione per metterla in ridicolo.

Tina Cipollari tuona contro la Galgani

“Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante!”, ha dichiarato Tina Cipollari in esclusiva a Riccardo Signoretti. “Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale”, ha continuato ancora, “Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei”.

Gemma Galgani ha mostrato in studio e in anteprima anche sul settimanale Nuovo, il suo nuovo seno e si è detta felice e orgogliosa della sua scelta. Ora finalmente si sente più a suo agio e guardandosi allo specchio è fiera di ciò che è.

Gemma non lascia Uomini e donne

Dopo tante delusione all’interno del programma di Maria De Filippi, Gemma non demorde ed è pronta anche quest’anno a mettersi in gioco. Il suo unico obiettivo è quello di trovare l’anima gemella e non è disposta ad arrendersi.

Anzi ha confidato che lascerà Uomini e Donne solo quando avrà trovato l’amore. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la dama ha inoltre rivelato che il suo percorso nel dating è è sempre stato vero.

“Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via”.

Una notizia che sicuramente Tina Cipollari non prenderà bene e che commenterà in modo negativo. Intanto, grazie agli spoiler possiamo confermare che proprio come lo scorso anno tra le due è guerra.