“Sei grassa, sembri incinta”, Nilufar Addati risponde alle offese ricevute (VIDEO)

Nilufar Addati criticati per il suo peso

Negli ultimi giorni Nilufar Addati è stata bombardata sui social di offese sul suo aspetto fisico. Ad esempio, sotto il post dell’ex tronista di Uomini e Donne ce la mostra sul red carpet di Venezia sono spuntati commenti del genere: “Sei grassa, sembri incinta”; “Chissà se si rende conto di quanto sia sovrappeso e soprattutto inadatta a quell’abito”.

A quel punto la diretta interessata, stanca di leggere cattiverie sul suo conto ha scritto: “Ormai è da un po’ che faccio questo lavoro, all’inizio, con non poche difficoltà ho dovuto imparare a filtrare la valanga di commenti che arrivavano. Riflettevo sul fatto che dopo un po’, ai complimenti ci si abitua, alle critiche, soprattutto a quelle un po’ velenose, non ci si abitua mai. È triste, ma è così, almeno per me”.

La replica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ma lo sfogo di Nilufar Addati non è terminato qui. Infatti, l’ex volto di Temptation Island ha detto anche che continua sempre a sorprenderle la capacità che certa gente ha di sputare addosso commenti indesiderati, non richiesti e fuori luogo. Lei si ritiene una ragazza normale, con un corpo altrettanto normale e ovviamente anche lei ha dei difetti, che cerca di accogliere senza odiarli mai. L’accettazione di se stessi e del proprio corpo non è una cosa scontata.

“Per nessuno, uomini o donne, giovani o adulti. Alla luce di questo rapporto così stretto ed intrecciato tra mente e corpo, tra forma fisica e salute mentale, nessuno dovrebbe mai permettersi, avere la presunzione o l’audacia di scrivere nero su bianco “sei ingrassata”, “quest’abito ti fa sembrare incinta”, “ma ti sei vista? Sei grassa”. Perché io faccio parte di quella categoria fortunata di persone che non sono mai cadute in un disturbo del comportamento alimentare, ma ne conosco, alcune persone anche molto vicine a me per una frase del genere non ingerirebbero carboidrati per settimane. Ecco, io mi impegnerò a disabituarmi ai complimenti, a sorprendermi ogni volta, voi nel frattempo, impegnatevi a diventare più empatici”, ha tuonato la giovane sui social.

La rivelazione di Nilufar Addati

In conclusione, attraverso delle Stories su Instagram l’ex tronista Nilufar Addati ha aggiunto: “La correlazione tra corpo e mente, tra salute fisica e mentale è molto stretta. Gli specchi a casa ce li abbiamo tutti. Che io nell’ultimo periodo ho preso peso lo so benissimo da sola. Il problema è che ci sono tante persone che quando si guardano allo specchio notano molti più difetti rispetto a quelli che in teoria sono tali. Il rapporto col proprio corpo è personale, la voglia di migliorarsi è personale”.