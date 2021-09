Karina Cascella si sfoga dopo esser rimasta senza lavoro in tv dopo la rivoluzione sulla D’Urso

Karina Cascella lontana dal piccolo schermo

Tempo fa Karina Cascella ha annunciato la sua intenzione di non fare più l’opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. Da quel momento l’ex volto di Uomini e Donne è praticamente sparita dal piccolo schermo. E difficilmente la vedremo prossimamente in tv dato che i format di Carmelita sono stati cancellati e Pomeriggio Cinque radicalmente modificato.

Di una situazione del genere ne aveva già parlato Dagospia che sul sito aveva scritto: “Il ridimensionamento di Barbara d’Urso lascerà senza lavori prezzemolini tv, mostri del trash e opinionisti di seconda fila. Uno di questi sta vivendo davvero male la situazione, trascorre le giornate al telefono con la speranza di ricollocarsi altrove. È depresso, non parla d’altro. Chi è?”.

Le dichiarazioni sui programmi di Barbara D’Urso

C’è da sottolineare che l’opinionista di Barbara D’Urso depresso non è di certo Karina Cascella. Infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne da un anno ha una nuova professione: ha aperto un ristorante di carne argentina insieme al compagno. Raggiunta da Il Fatto Quotidiano, la donna ha svelato che aveva 28 anni quando è apparsa per la prima volta nei programmi di Barbara D’Urso, ora ne ha 41 ma non ha nessun pensiero negativo su quanto accaduto.

“Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come Pomeriggio 5 che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma”, ha fatto sapere la Cascella.

Karina Cascella gestisce un ristorante di carne

Intervistata da Il Fatto Quotidiano Karina Cascella ha detto che gestisce insieme al suo fidanzato un ristorante di carne argentina a Bergamo. Poi, causa Covid, ci sono dovuti fermati e sono ripartiti a maggio. Lei fa di tutto all’interno del locale: dalle prenotazioni, di cui si occupa personalmente, all’accoglienza. “Ogni tanto, poi, mi diletto in cucina: l’idea è quella di sposare la cucina napoletana a quella argentina per alcuni piatti. Non sono una di quelle che sta a guardare gli altri che lavorano, mi annoierei”, ha affermato l’opinionista.

Poi quest’ultima ha concluso così: “Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una s*ronzata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una c*zzata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”.