Guendalina Tavassi svela retroscena su Tommaso Eletti: “Ossessionato da me” poi rivela una frase inquietante (VIDEO)

Una volta pubblicato il video di presentazione di Tommaso Eletti al GF Vip, Guendalina Tavassi è partita all’attacco. Nella clip in questione, infatti, il ragazzo ha detto che non si sarebbe mai voluto trovare nella casa l’influencer romana. Ma per quale motivo?

A dare qualche delucidazione maggiore sulla questione è stata la diretta interessata. Guendalina, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha fatto una confessione inaspettata. Scopriamo cosa è emerso.

Le rivelazioni di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha replicato alle dichiarazioni di Tommaso Eletti ed ha posto l’accento su di una vicenda molto particolare. Il giovane, durante il provino per il GF Vip, aveva mostrato una certa ostilità nei confronti dell’influencer. I fan della donna, allora, le hanno inviato in privato il video per metterla al corrente di tutto e lei ha risposto. Guendalina ha esordito dicendo che al giovane piacessero davvero tanto le “vecchie”. In seguito, poi, ha rivelato dei dettagli inediti.

In particolare, ha accusato il ragazzo di essere ossessionato da lei. Il motivo risiede nel fatto che, ormai, sono anni che lui commenta tutte le foto e tutte le stories pubblicate dalla Tavassi. I commenti, però, sono sempre colmi di odio e di negatività. Per tale ragione, la donna ha rivelato di credere che l’ex concorrente di Temptation Island possa aver maturato una sorta di ossessione nei suoi confronti.

Le frasi inquietanti di Tommaso Eletti

In caso contrario, infatti, non si spiegherebbe tutto il suo accanimento. Ad un certo punto, poi, Guendalina Tavassi ha raccontato un retroscena alquanto inquietante su Tommaso Eletti. Una volta, in uno dei tanti commenti discriminatori e accusatori, il giovane ha informato Guendalina del fatto che vivesse proprio dietro cada sua. Tali parole, chiaramente, hanno creato un po’ di preoccupazione nella dama.

Ad ogni modo, i due non hanno mai avuto l’opportunità di vedersi dal vivo e di conoscersi. La Tavassi, allora, ha concluso le sue IG Stories dicendo che, probabilmente, il ragazzo ha fatto il suo nome proprio perché desidererebbe averla in casa per poterla conoscere finalmente dal vivo ed avere un faccia a faccia con lei. Dato che il GF Vip pone alla base di tutto le emozioni e le dinamiche personali, è molto probabile che questo si verifichi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.