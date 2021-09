GF Vip 6, pubblicate le foto inedite della casa e sul web scoppia il caos: ecco il motivo (FOTO)

In queste ore, sul web sono state pubblicate le foto inedite della casa del GF Vip 6 ed è scoppiato il caos in men che non si dica. A creare particolare sgomento sono state, soprattutto, delle foto presenti nell’abitazione.

Nello specifico, gli autori del programma hanno deciso di dedicare una particolare area della casa ai precedenti concorrenti del reality show, con particolare riferimento alle “coppie”. Le scelte fatte, però, hanno creato sgomento. Scopriamo cosa è emerso.

Le foto della casa del GF Vip

Su Twitter stanno circolando le foto della casa del GF Vip in anteprima. Dalle immagini in questione si vede che gli autori hanno deciso di riproporre la lavatrice, come luogo in cui alcuni concorrenti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza. Le camere da letto, invece, sono rimaste piuttosto invariate. Continuano ad esserci due stanze, una blu e una arancione, composte da quattro letti matrimoniali ciascuna. Il salotto, poi, è arricchito dalla presenza di un biliardo e da altri oggetti per intrattenere i concorrenti durante la loro permanenza.

Ad ogni modo, a generare più sgomento è stata una particolare area della casa, ovvero, quella in cui sono raggruppate le foto dei vecchi concorrenti. Lo staff ha deciso di pubblicare foto e poster volti ad immortalare i baci più belli che i precedenti gieffini si sono scambiati durante il loro pernottamento. Ebbene, tali foto hanno scatenato un bel po’ di polemiche tra alcune fan page. (Continua dopo i post)

Le foto della casa thread: #gfvip pic.twitter.com/aVdKbFvOIM — 𝙉 𝙊 𝙀 𝙈 𝙄 🤍 (@_imNoemiee) September 9, 2021

pic.twitter.com/mvh1q4PEsr — 𝙉 𝙊 𝙀 𝙈 𝙄 🤍 (@_imNoemiee) September 9, 2021

La polemica dei fan di Giulia e Pierpaolo

In particolare, dalle foto della casa del GF Vip si evince che sono stati affissi i quadri delle effusioni che Pierpaolo Pretelli si è scambiato sia con Giulia Salemi sia con Elisabetta Gregoraci. I fan dei Prelemi, dunque, sono insorti reputando assolutamente fuori luogo la presenza del bacio tra la showgirl e l’ex velino. Sulla vicenda è intervenuto anche un amico della Salemi.

Matteo Evandro, infatti, ha rilasciato un commento davvero pungente. In particolar modo, ha detto che è davvero singolare vedere come lo staff del reality show stia provando a creare “nuove” dinamiche, sfruttando delle situazioni piuttosto “vecchie”. I diretti interessati, invece, almeno per ora non si sono ancora espressi. Giulia, infatti, sta affrontando un grave lutto in quanto suo zio è morto inaspettatamente ieri lasciando tutta la famiglia nel dolore.