Uomini e Donne, Jessica Antonini vuole tornare sul trono: “Ci ho riprovato”

Jessica Antonini e la storia naufragata con Davide Lorusso

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che Jessica Antonini è stata una tronista. La ragazza negli ultimi tempi è finita al centro dell’attenzione per la separazione con Davide Lorusso, l’ex corteggiatore scelto all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tra i due si era creata una grande complicità a poche settimane dalla loro conoscenza per questo motivo avevano scelto di proseguire la loro frequentazione al di fuori lontana dalle telecamere.

Stando alle dichiarazioni della ragazza la rottura è scaturita per incompatibilità di caratteri e di poco dialogo all’interno della coppia. Inoltre, l’ex volto del Trono classico ha più volte lanciato delle frecciate velenose all’ex insinuando anche che potesse essere gay.

L’ex tronista vorrebbe tornare a Uomini e Donne

Recentemente intervistata dal portale MondoTv24, Jessica Antonini è tornata a parlare della sua esperienza al Trono classico e, in vista dell’avvio della nuova edizione di Uomini e Donne la ragazza ha voluto lanciare un appello a Maria De Filippi.

La ragazza ha espresso un suo giudizio anche sui nuovi tronisti, ammettendo di essere stata colpita da Matteo Fioravanti. Tuttavia ha fatto sapere che probabilmente non scenderà le scale dello studio del dating show di Canale 5 per corteggiare il ragazzo. Nonostante ciò, la Antonini non ha nascosto il desiderio di voler tornare in trasmissione, ancora una volta nei panni di tronista.

L’appello di Jessica Antonini a Maria De Filippi

Intervistata dal portale web MondoTv24, Jessica Antonini a riguardo ha confidato: “Io quest’anno avevo rimandato la candidatura“. Affermazioni che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli utenti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha più volte riferito quanto si è trovata bene all’interno del dating show dei sentimenti e non esclude una prossima partecipazione in futuro.

Per il momento bisogna vedere se la padrona di casa Maria De Filippi e gli autori decideranno di darle una seconda possibilità. Da parte della ragazza romana ci sono tutte le buone intenzioni. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.