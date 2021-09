Rosa Perrotta incinta sul red carpet, sceglie un look inaspettato che spiazza tutti: “Non ci sta pudore” (FOTO)

Rosa Perrotta ha partecipato anche quest’anno al Festival del Cinema di Venezia ed ha sfilato sul red carpet al settimo mese di gravidanza. In virtù del suo stato interessante, la dama ha scelto di indossare un look decisamente diverso ed inaspettato rispetto al solito.

Il suo abbigliamento ha colpito tutti, tuttavia, c’è un dettaglio che ha creato particolare sgomento. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono stati i commenti degli utenti del web.

Il look di Rosa Perrotta sul red carpet

I look sfoggiati sul red carpet dai vip sono sempre oggetto di discussione, ma la scelta fatta da Rosa Perrotta ha colpito tutti. La donna è al settimo mese di gravidanza, pertanto, nelle sue condizioni, era davvero difficile trovare un outfit che potesse dare luce alla sua immagine. Pertanto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un tailleur azzurro. Il colore è stato un chiaro riferimento al fatto che sia in attesa del secondo maschietto.

Ad ogni modo, la giacca veste abbondante e i pantaloni sono alti in vita e scendono morbidi. La donna ha pubblicato un post in cui ha spiegato i motivi per i quali è ricorsa a questa decisione. Nello specifico, Rosa ha detto di essere consapevole di non aver optato per un abito estremamente femminile, tuttavia, ha ritenuto che questo fosse il modo migliore per valorizzare il suo fisico.

Le critiche per la scelta fatta

In effetti, la scelta del tailleur è stata apprezzata da molti, tuttavia, c’è un dettaglio che non è piaciuto quasi a nessuno, ovvero, il sotto giacca scelto per l’occasione. Rosa Perrotta ha deciso di indossare un top estremamente succinto per sfilare sul red carpet di Venezia. Nel dettaglio, si tratta di una specie di reggiseno color carne, che sembra quasi simulare l’effetto nudo. Diverse persone, allora, hanno commentato al di sotto della foto in questione ed hanno accusato la dama di non avere affatto pudore.

Specie nel suo stato interessante si sarebbe dovuta mostrare molto più elegante e coperta. Altre donne, invece, hanno semplicemente ritenuto poco carino il top indossato. Ad ogni modo, per il momento la Perrotta ha deciso di non badare minimamente alle critiche. Ormai è abituata a questo genere di attacchi al punto da non essere più scalfita.