Il Paradiso delle signore spoiler 13 settembre: un grande ritorno e una new entry

Lunedì 13 settembre, finalmente, riaprono le porte del Paradiso delle signore. L’appuntamento è, come sempre, su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Nel corso della puntata d’esordio della nuova stagione assisteremo ad alcuni eventi degni di nota.

In primo luogo, ci sarà il ritorno di una protagonista molto amata della serie. In seguito, poi. assisteremo all’arrivo di una new entry che, sin dalle prime apparizioni, desterà subito un certo sgomento.

Nasce la rivista del Paradiso delle signore

Gli spoiler della prima puntata della nuova stagione del Paradiso delle signore, di lunedì 13 settembre, rivelano che l’episodio comincerà con Vittorio al centro dell’attenzione. Il direttore dello shopping center dovrà fare i conti con la partenza di Marta e proprio non riuscirà a capacitarsi di aver perso sua moglie. Ad ogni modo, per tenere la mente occupata e lontana dalle faccende di cuore, Conti si concentrerà moltissimo sul suo lavoro.

A tal proposito, illuminerà tutti i collaboratori con un’idea geniale, ovvero, quella di creare una rivista interamente dedicata al grande magazzino. L’idea verrà reputata geniale da tutti, i quali saranno felicissimi di vedere che il direttore è tornato ad essere creativo e brillante come è sempre stato. La nuova rivista si chiamerà Paradiso market e come editore verrà designato Umberto Guarnieri.

Spoiler 10 settembre: un arrivo e un ritorno

I riflettori, poi, si sposteranno su Gabriella. Nel corso della puntata del 13 settembre vedremo che la stilista si accingerà a disegnare l’ultima collezione per il Paradiso delle signore. La fanciulla, infatti, ha deciso di raggiungere suo marito Cosimo a Parigi, pertanto, questa sarà la sua ultima occasione di sfoderare le sue qualità. Ad un certo punto, poi, i presenti verranno incuriositi dall’arrivo di un nuovo protagonista. Lui si chiama Roberto Landi. In realtà è un volto già noto al grande magazzino, in quanto anni fa ha collaborato con Vittorio.

Ad ogni modo, Conti rimarrà piacevolmente colpito dal suo ritorno e non perderà affatto occasione per chiacchierare con lui e farsi spiegare per quale ragione abbia deciso di tornare a Milano. Lui sarà un personaggio molto emblematico, che tirerà fuori tematiche di grande interesse. Infine, poi, vedremo che Gabriella verrà spiazzata da un grande ritorno. La dama, infatti, si troverà davanti Tina, sorella di Salvatore. Lei si era trasferita per inseguire il suo sogno di cantante, ma adesso ha deciso di fare ritorno a Milano e presto scopriremo perché.