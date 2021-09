Uomini e Donne spoiler lunedì: la “nuova Gemma”, il ritorno di Ida e la presentazione di Andrea Nicole

L’attesa è ormai finita, lunedì andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. In queste settimane sono trapelare le anticipazioni in merito a quanto accaduto durante le registrazioni, pertanto, scopriamo che cosa accadrà il 13 settembre..

In primo luogo si partirà dal trono over, con la presentazione del parterre. Successivamente, poi, verrà dato spazio anche ai più giovani. Vediamo tutto più dettagliatamente.

Gemma e Ida tornano a Uomini e Donne

La puntata di lunedì 13 settembre di Uomini e Donne si aprirà con i saluti di Maria De Filippi, la quale partirà subito con il presentare gli opinionisti Tina e Gianni. Specie la prima sembrerà piuttosto pronta e agguerrita per cominciare una nuova stagione di fuoco. In effetti, nel giro di pochissimo tempo sorgeranno già le prime discussioni, che vedranno come protagonista Gemma Galgani. La dama bianca sfoggerà un look del tutto nuovo rispetto al passato, specie perché quest’estate è ricorsa alla chirurgia per rifare il seno.

Inutile dire che questa notizia susciterà davvero sgomento tra i presenti. Successivamente, poi, si parlerà di Ida Platano, la quale ha deciso di tornare in trasmissione per cercare di trovare l’amore. La donna sarà subito super corteggiata da alcuni cavalieri. Nel parterre, poi, ritornerà anche Isabella, la dama che ha dato del filo da torcere a Gemma. Tra i presenti, naturalmente, ci saranno anche dei volti nuovi.

Spoiler lunedì 13 settembre: ecco Andrea Nicole

La conduttrice, dunque, cercherà di dare spazio un po’ a tutti per far sì che il pubblico si abitui alle facce nuove. Nel corso della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda lunedì, inoltre, pare sarà presentata anche la prima tronista. Lei è Andrea Nicole e racconterà di aver avuto un passato un po’ burrascoso. Prima, infatti, era un uomo, ed ha completato la sua transizione per diventare una donna circa 8 anni fa. Proprio per questo, detesta quando le persone la definiscono trans.

Durante la messa in onda vedremo che saranno anche presentati i primi corteggiatori. Alcuni di loro si mostreranno propensi a intraprendere la conoscenza della dama. Altri, però, non potranno fare a meno di mostrare un po’ di perplessità nel cominciare un percorso con lei considerando i suoi precedenti. Se ci sarà tempo, poi, verranno presentati anche gli altri tronisti.