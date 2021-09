Maurizo Costanzo stronca Miriana Trevisan: “Dubito che il GF Vip possa rilanciarla”

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6

Manca poco all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 che prenderà il via lunedì sera su Canale 5. Fra i 22 concorrenti che varcheranno la famosa porta della casa di Cinecittà c’è Miriana Trevisan. Quest’ultima ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo molto giovane, facendo parte delle ragazze di Non è la Rai, che tra l’altro il 9 settembre il programma ha compiuto 30 anni.

Poi per un lungo arco di tempo ha fatto da valletta a Mike Bongiorno per poi allontanarsi definitivamente dalla televisione. Solo negli ultimi tempi è apparsa nei programmi di Barbara D’Urso quando il suo ex marito Pago era al GF. Nelle ultime ore, però, la soubrette è stata stroncata d un noto volto della televisione.

Maurizio Costanzo stronca la soubrette

Nella storica rubrica che cura all’interno del magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto la sua sulla partecipazione di Miriana Trevisan al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un utente ha chiesto al giornalista romano se possono esserci delle possibilità che l’ex di Pago dopo l’esperienza al Grane Fratello Vip 6 possa condurre un programma tv.

A quel punto il marito di Maria De Filippi, senza girarci attorno ha risposto così: “Dubito che il GF Vip possa rilanciare chi è uscito di scena dalla tv”. In più, rispondendo ad una lettrice del magazine diretto da Riccardo Signoretti, in merito al fatto che quest’anno ci siano ben pochi volti noti al GF Vip 6, l’83enne ha asserito: “Da quando è in onda, il GF Vip è la vetrina per personaggi meno noti, oppure che da un po’ di tempo sono fuori dai radar televisivi”.

Miriana Trevisan svela come si comporterà con gli altri gieffini

Manca poco all’ingresso di Miriana Trevisan all’interno della casa più spiata d’Italia per il Grande Fratello Vip 6. In una recente intervista concessa al periodico Chi, l’ex ragazza di Non è la Rai ha detto come si comporterà con i suoi compagni d’avventura. “Cercherò di seguire il mio istinto e in base a questo sceglierò con chi legare”, ha rivelato la soubrette.