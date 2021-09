Pio e Amedeo insultano Fedez in diretta Rai e lui sbotta: “Spu**anare l’altro senza contraddittorio, bravi…” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri dei SEAT Music Awards, Pio e Amedeo hanno lanciato delle frecciatine contro Fedez. Il rapper, però, non è rimasto in silenzio ed ha deciso di replicare.

Per tale ragione, a tarda notte, il giovane ha registrato delle Instagram Stories in cui ha commentato quanto detto in diretta Rai dai due comici. Il marito di Chiara Ferragni ha reputato davvero scorretto il comportamento sia della rete sia dei due protagonisti.

Le accuse di Pio e Amedeo e la replica di Fedez

Pio e Amedeo hanno preso di mira Fedez nel corso della prima serata dei SEAT Music Awards. I due hanno esordito complimentandosi con la Rai per avergli permesso di salire sul palco in diretta senza censure. In seguito, poi, hanno tirato in ballo Fedez ed hanno insinuato che il giovane fosse solito inscenare polemiche sui social in quanto queste gli portano dei vantaggi. Creare sgomento sul web implica, immediatamente, la crescita del traffico sul proprio profilo. Questo, dunque, fa aumentare le visualizzazioni, i followers e, di conseguenza, anche le sponsorizzazioni.

Secondo i due, dunque, Fedez creerebbe appositamente delle dinamiche sul suo account per un tornaconto personale. Molti fan del rapper lo hanno contattato in privato per chiedergli di replicare a queste insinuazioni e il protagonista non si è tirato indietro. Nello specifico, ha detto di reputare davvero geniale da parte della Rai invitare due soggetti rivoluzionari in un programma in modo da offendere e attaccare “l’avversario” senza garantirgli un contraddittorio. (Continua dopo il video)

L’ulteriore chiarimento dei comici

Fedez, poi, ha accusato Pio e Amedeo di aver perso un po’ lo smalto. I due, infatti, avrebbero sdoganato alcuni termini, solitamente bannati dal mondo della televisione, ma non avrebbero detto nulla sul tema delle bestemmie. Successivamente, poi, ha fatto intendere di non avere alcun bisogno delle sponsorizzazioni per vivere e per dare da mangiare ai suoi figli.

Dopo poco, poi, è arrivata l’ulteriore replica di Pio e Amedeo. Attraverso delle IG Stories, i due hanno esortato Fedez a non essere pesante e a non prendersela in quanto non hanno detto nulla di grave. In seguito, hanno svelato che la Rai non ha “ingaggiato” proprio nessuno in quanto i due sono stati ospitati in rete senza percepire compensi. L’unica cosa che hanno “scroccato” è il pernottamento in albergo.