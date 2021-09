Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, si sposa: il video della proposta di matrimonio commuove tutti (VIDEO)

Nicola Panico e Sara Affi Fella hanno generato molto sgomento negli anni passati, ma adesso pare che entrambi abbiano trovato la loro dimensione e lui ha appena annunciato che si sposa. Il pubblico li ha conosciuti durante la loro partecipazione a Temptation Island.

Ma entrambi sono divenuti davvero famosi a seguito dello scandalo sorto a Uomini e Donne. Ad ogni modo, dopo tutto quel caos, i due si sono molto allontanati, sia l’uno dall’altra, sia dal mondo dello showbiz.

Nicola si sposa: la proposta

In queste ore, sta circolando sul web il video in cui Nicola Panico annuncia che si sposa. Il giovane è fidanzato con una certa Francesca Parenti, ragazza completamente estranea al mondo della televisione. Tra i due è stato subito amore, al punto che dopo poco tempo dal loro primo incontro hanno deciso addirittura di mettere su famiglia. La dama, infatti, è attualmente in attesa di un maschietto. La gioia di entrambi è sempre stata tangibile, pertanto, i due sembrano pronti per un altro grande passo.

Ieri, la coppia ha partecipato ad un matrimonio. Una volta giunto il momento del lancio del bouquet, la sposa ha preferito fare una consegna diretta. Nello specifico, si è avvicinata alla compagna di Nicola e glielo ha dato. A quel punto, quando la ragazza in questione si è voltata, ha trovato il suo compagno in ginocchio, con tanto di anello alla mano. Lei è scoppiata in lacrime e non è riuscita a dire altro. (Continua dopo il video)

La dedica di Panico e reazioni

i due, così si sono baciati tra l’emozione e gli applausi dei presenti. Successivamente, poi, l’ex di Sara ha pubblicato il video inerente la proposta sul suo account di Instagram ed ha aggiunto un pensiero. Il giovane ha ammesso di essersi subito innamorato della sua compagna. Dalla vita non poteva desiderare di meglio in quanto la reputa una donna davvero speciale e imparagonabile a tutte le altre.

I fan sono rimasti felicissimi di apprendere che Nicola Panico si sposa, sta di fatto che molti sono stati i commenti rilasciati al di sotto del post in questione. Diverse persone sarebbero curiose di sapere che cosa pensa Sara di tutto questo. La Affi Fella, però, non ha nessuna intenzione di rispondere. La ragazza, infatti, è felicemente fidanzata e cimentata nella vita da compagna e da mamma.