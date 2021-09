Manila Nazzaro non sopporta Caterina Balivo: “Mi bloccava le ospitate nei suoi programmi”

Manila Nazzaro e Caterina Balivo non si possono vedere

È risaputo che Manila Nazzaro non sopporta per niente Caterina Balivo. Talmente è forte questa antipatia verso l’ex padrona di casa di Vieni da me che l’ha manifestata anche nel video di presentazione del Grande Fratello Vip 6.

In una recente intervista al portale web TvBlog, l’ex partecipante di Temptation Island ha voluto affrontare questo argomento specificando come mai non le piace la professionista napoletana. “Nel video di presentazione ho detto che Caterina Balivo mi sta antipatica? La cosa è reciproca”, ha detto l’ex Miss Italia.

L’ex Miss Italia si sfoga

Intervistata da TvBlog, Manila Nazzaro ha detto che ha promesso di fare un Grande Fratello Vip di pace e di cuore. Poi ha precisato che al posto della Balivo, avrebbe potuto dire che le sta antipatico il suo professore di geografia. Ma lei è nata in televisione e la tv la fa da sempre, quindi è importante che venga raccontato qualcosa che sia vero e che interessi la gente.

“Io non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni. Io l’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica quella che ha vinto Miss Italia, ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte. E io non ho mai ribattuto”, ha detto la donna.

Caterina Balivo non vuole Manila Nazzaro nei suoi format

Sempre nella medesima intervista per il sito internet TvBlog, Manila Nazzaro ha ricordato che a Miss Italia 2019, condotta da Alessandro Greco, erano presenti entrambe. E anche in quella occasione Caterina Balivo ha fatto un’uscita molto brutta.

“Al momento, ossia nel 1999, c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo’. Quella che era più bella di lei era a pochi metri da lei. Ero io, sono io! Qual è il problema di Caterina di nominarmi? So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo?”, ha fatto sapere la gieffina.