GF Vip, Andrea Casalino ha mentito? “Non ha mai vinto Mister Italia” (VIDEO)

Andrea Casalino avrebbe mentito

Manca poco all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e già sono scoppiate una serie di polemiche. Oltre a quelle tirate fuori da Selvaggia Lucarelli e Salvo Veneziano su Tommaso Eletti, ora ne spunta un’altra su un concorrente che la settimana prossima entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando del modello Andrea Casalino che nel video di presentazione ha detto di aver vinto Mister Italia 2010. A quanto pare, però, le cose sono andate diversamente. A smascherare il gieffino ci ha pensato Miky Falcicchio, in un’intervista rilasciata al blog IGossip.it. “Appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione…”, ha detto quest’ultimo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è successo.

La segnalazione di Miky Falcicchio sul modello Casalino

E se la passata edizione del Grande Fratello Vip era accaduta la stessa cosa con Franceska Pepe, ora pare che sia stato il turno di Andrea Casalino. Intervistato dal portale IGossip, Miky Falcicchio ha detto di capire che ci sia la necessità di ‘pompare’ il suo nome, ma inventarsi di aver vinto il titolo di Mister Italia è un po’ troppo.

“Leggere Andrea Casalino ‘Mister Italia 2010’, è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione arrivò tra i primi 6 classificati…”, ha detto l’uomo. Dopo tale segnalazione, Alfonso Signorini ne parlerà nelle prime puntate? Staremo a vedere. (Continua dopo il post)

La delusione di Miky Falcicchio sugli autori del GF Vip

Intervistato da IGossip, Miky Falcicchio ha concluso non nascondendo tutta la sua delusione per quello che ha scoperto. Nel dettaglio si è meravigliato come nessuno sia andato a verificare che il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Casalino avesse davvero vinto il titolo di Mister Italia 2010. “Sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa…La mia domanda è: perché?”, ha concluso l’uomo.