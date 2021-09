Guenda Goria è stata operata e mostra i punti: le sue prime dichiarazioni (FOTO)

Guenda Goria si è sottoposta ad un intervento

Qualche giorno fa Guenda Goria si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, attraverso il suo account Instagram ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale. In quell’occasione la ragazza che l’anno scorso ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, ha fatto sapere di essere in attesa di sottoporsi ad una operazione a causa dell’endometriosi.

Quest’ultima è una malattia di cui soffrono tantissime donne e che l’ex gieffina ha definito invalidante. Una volta terminato tutto, la ragazza che è fidanzata con Mirko Gancitano ha mostrato i punti e aggiornato i seguaci sulle sue condizioni di salute.

Le prime dichiarazioni dell’ex gieffina dopo l’operazione

Attraverso un post sul suo account Instagram, Guenda Goria ha speso le prime parole di ringraziamento: “Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi. Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita”. (Continua dopo il post)

Guenda Goria operata, come sta ora

Sempre su Instagram, Guenda Goria ha informato tutti i suoi follower di stare molto meglio dopo l’operazione a cui si è sottoposta. Sul suo canale social, la figlia di Maria Teresa Ruta aveva parlato dell’endometriosi come di una malattia che colpisce molte donne. Inoltre aveva fatto sapere che spesso tale patologia non viene diagnosticata.

“Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza, siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute. Per chi ne soffre il rischio di infertilità è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile, se non impossibile. L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi!”, aveva detto l’ex gieffina.