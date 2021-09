Dayane Mello parteciperà a La Fattoria in Brasile: “Durerà 3 mesi, non vedo l’ora!” (VIDEO)

Dayane Mello parteciperà a La Fazenda in Brasile

Dopo la recente esperienza nella casa più spiata d’Italia ora la bellissima Dayane Mello è pronta a partecipare un altro reality show. Stavolta non in Italia ma nella sua terra natia, in Brasile.

Ricordiamo che nella sua carriera la modella ha già fatto parte di Monte Bianco, Ballando con le Stelle, Pechino Express, L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. Proprio dove è nata l’ex gieffina farà parte al cast della 13esima edizione de La Fazenda, versione locale de La Fattoria, dove la donna è chiamata a convivere con altri personaggi più o meno noti in un casale rustico immerso nella natura.

La modella brasiliana fa un annuncio su Instagram

Per l’occasione, l’ex gieffina Dayane Mello ha fatto un annuncio, dicendo che è tutto vero ed è giunto il momento di realizzare un sogno atteso da tanto tempo, ovvero quello di partecipare a un reality show nel suo paese natio.

“È liberatorio, è reale! Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi al Grande Fratello Vip. So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora. Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola e oggi, a 32 anni, ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese. Sono molto orgogliosa! So che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente, con molta forza interna”, ha fatto sapere la modella sudamericana. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Dayane Mello: “A La Fazenda mi mancherà la mia famiglia”

Attraverso un video su Instagram, Dayane Mello ha annunciato ai follower la sua prossima avventura televisiva, ma non nel nostro Pese bensì in Brasile. Con una didascalia scritta in portoghese, la modella si mostra si spalle mentre sorseggia un bicchiere di vino.

“Mi mancheranno mio padre, mia figlia Sofia, i miei fratelli Juliano e Lucas, che sarà per sempre il mio angelo custode, oltre a tutte le persone che mi fanno stare bene ogni giorno, soprattutto voi, che fate parte di questa famiglia piena d’amore, che mi avete accettato e mi sostenete in tutti i miei obiettivi. Ora dobbiamo costruire una traiettoria che percorreremo insieme durante questi tre mesi. Che io possa vivere intensamente e godermi ogni momento di questa meravigliosa opportunità. Anche voi, ok? Vi amo tutti! Baci, Day!”, ha scritto l’ex gieffina.