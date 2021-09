Amici, tutti i professionisti della 21esima edizione: tra conferme e nuovi arrivati

Sta per tornare Amici di Maria De Filippi

Rispetto agli anni passati Amici in occasione della 21esima edizione prenderà il via a settembre. Infatti, da sabato prossimo nel pomeriggio di Canale 5 tornerà il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra i professori ormai è quasi certo che ci sarà un nuovo arrivato, anche se lui inizialmente ha smentito.

Si tratta Raimondo Todaro che dopo 15 anni ha detto addio a Ballando con le Stelle. Stessa cosa vale per i ballerini professionisti. La squadra della passata stagione è praticamente uguale, solo che c’è l’aggiunta di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. A pubblicare la lista è stata la rivista diretta da Roberto Alessi, Novella 2000.

La lista dei ballerini professionisti e il daytime su Canale 5

Stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000, ad affiancare gli allievi di danza con le coreografie ci saranno: “Tanti ritorni e anche una bella novità. Umberto Gaudino, Francesca Tocca, Elena D’Amario, Simone Milani, Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian Melo Taveira“.

Ricordiamo che rispetto alla passata stagione, quest’anno il daytime del talent show andrà in onda su Canale 5, ovvero subito dopo Uomini e Donne e prima della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6. Su per giù avrà una durata di mezz’ora.

Amici 21, tra i professionisti anche Giulia Stabile

Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20 in una recente intervista concessa al magazine DiPiù ha confermato che la vedremo sia nel talent show di Maria De Filippi che a Tu Si Que Vales, dove ricoprirà un ruolo per WittyTv.

“Sì è vero, ci sarò e mi vedrete ancora nella scuola. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a loro disposizione. Sono felice di tornare in questo programma che mi ha dato tanto. A Tu Si Que Vales? In pratica sarò l’inviata per conto di WittyTv. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”, ha fatto sapere la fidanzata di Sangiovanni.