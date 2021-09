Scintille tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe: “È stata molto poco carina nei miei confronti”

Vecchie ruggini tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe

Come annunciato nel video di presentazione, Manila Nazzaro non vorrebbe incontrare Caterina Balivo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ma una cosa è certa, nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini troverà un’altra sua nemica. In questi giorni Dagospia ha indagato portando alla luce delle vecchie ruggini tra Adriana Volpe e l’ex Miss Italia.

Le due donne infatti tempo fa hanno avuto delle discussioni. “Adriana Volpe figura tra le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sarà nella casa più spiata d’Italia. Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle”, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino.

Le parole dell’ex Miss Italia su Adriana Volpe

Qualche anno fa, nel corso di un’intervista Manila Nazzaro ha detto che vorrebbe essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Lei da donna si è schierata immediatamente dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli.

Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. “Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. È una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io. Ha detto ‘un anno di lavoro viene paragonato a 20 anni di carriera?’ È stata molto poco carina nei miei confronti. In 18 anni di tv ho fatto di tutto, lei per dieci anni ha fatto sempre lo stesso programma. Da un punto di vista professionale non mi sento meno preparata di lei“, ha detto Miss Italia.

Manila Nazzaro e Caterina Balivo si incontreranno al GF Vip 6?

Mentre, su un possibile confronto fra Manila Nazzaro e Caterina Balivo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex Miss Italia ha risposto così: “Sarebbe bellissimo, così potrebbe spiegare perché ha sempre sminuito il mio lavoro. Non lo so se accadrà, non credo. E se qualcuno dice ‘lei, a differenza tua, non ha bisogno del Grande Fratello‘, io rispondo: ‘Beata lei!‘. Per me il GF è un lavoro, oltre che opportunità umana”.