Oroscopo 12 settembre, classifica: contraccolpo per Leone, Acquario preoccupati

Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 12 settembre esortano i nati sotto il segno dell’Acquario a rilassarsi un po’ di più. I Sagittario sono in forma, mentre i Leone potrebbero subire una battuta d’arresto.

Oroscopo primi sei segni

1 Sagittario. Giornata sfavillante per quanto riguarda le relazioni. Dal punto di vista professionale dovete essere concentrati, la prossima settimana potrebbe essere piuttosto impegnativa, ad ogni modo, voi siete felici.

2 Toro. L’Oroscopo di domenica 12 settembre denota una giornata piena di cose da fare. In campo sentimentale vi sentite un po’ più sereni. Dal punto di vista professionale, invece, qualcosa potrebbe cambiare in meglio molto presto.

3 Cancro. Oggi si prospetta una giornata all’insegna del relax. Cercate di dedicare questa giornata a voi stessi ed alle persone care. Fate qualcosa che possa strapparvi un sorriso o un semplice momento di spensieratezza.

4 Bilancia. Le stelle denotano l’inizio di un momento molto proficuo dal punto di vista professionale. Si stanno aprendo delle opportunità davvero interessanti, pertanto, cercate di essere audaci e di saper trarre il lato positivo da ogni cosa.

5 Capricorno. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto è meglio che guardiate attentamente i pro e i contro. Dal punto di vista delle relazioni, invece, non datevi per vinti e, soprattutto, continuate ad insistere se siete interessati a qualcuno.

6 Scorpione. Le situazioni complicate in amore non sono assolutamente la cosa che fa per voi. In questo periodo siete un po’ suscettibili, pertanto, prestate attenzione alle persone con le quali vi relazionerete. Sul lavoro dovete essere più pratici e organizzati.

Previsioni 12 settembre ultimi sei segni

7 Leone. Le relazioni potrebbero subire un piccolo contraccolpo. Cercate di non dare troppo peso alle critiche e, soprattutto, non date per scontate cose o persone perché potreste pentirvene amaramente. Sul lavoro siete troppo esigenti.

8 Vergine. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 settembre esortano i nati sotto questo segno ad essere più audaci. Se state vivendo una situazione piuttosto complicata in amore, forse è il caso di fare una scelta.

9 Ariete. Non siete persone eccessivamente loquaci in questo periodo. Proprio per tale ragione, relazionarsi a voi potrebbe essere più complicato del previsto. Se ci tenete ad una persona cercate di essere meno rigidi e più predisposti ad accettare anche i pareri contrari.

10 Gemelli. In campo professionale dovete essere un po’ più concentrati. Ci sono troppe cose che vi stanno sfuggendo, pertanto, cercate di essere cauti. Specie se state vivendo una fase di prova è opportuno tenere gli occhi ben aperti.

11 Pesci. Non è il momento di piangere sul latte versato. Se ci sono delle cose in sospeso è bene che le risolviate entro la giornata di oggi. In amore non dovete tirare troppo la corda, meglio andarci piano, specie se avete a che fare con dei segni di fuoco.

12 Acquario. Oggi siete un po’ fuori fase. Cercate di ritagliarvi qualche momento solo per voi in modo da rilassarvi e da non pensare a nulla. Dal punto di vista delle relazioni, invece, anche se non ne avete motivo, siete un po’ preoccupati.