Samantha e Alessio, ex Uomini e Donne, beccati nello stesso posto, ritorno di fiamma? Il web li insulta e lei replica (FOTO)

In queste ore, Samantha e Alessio, ex Uomini e Donne, sono stati beccati all’interno dello stesso locale. Questo ha immediatamente riacceso le speranze dei fan, i quali hanno gridato al ritorno di fiamma.

Ad ogni modo, tra i vari commenti c’è anche chi non ha perso occasione per insultare i due ragazzi. In particolare, dopo tutto quello che si sono detti sui social, sarebbe davvero assurdo pensare ad un riavvicinamento. La Curcio, allora, ha deciso di intervenire.

Il rumor su Alessio e Samantha

Tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è in atto un ritorno di fiamma? I due ragazzi hanno pubblicato delle Instagram Stories all’interno delle quali si evince chiaramente che si trovino all’interno dello stesso posto. In molti, allora, hanno cominciato a fare delle domande, anche in privato. L’ex corteggiatore ha preferito declinare completamente ogni tipo di invito a parlare, mentre l’ex tronista ha rivelato qualcosa in più.

A tal proposito, Samantha ha risposto ad alcune fan che le hanno chiesto se avesse qualcosa da dire a seguito delle voci trapelate in queste ore sul web. Lei ha risposto immediatamente esortando tutti i fan a non farsi nessun tipo di film. Tra lei e il suo ex non sta succedendo assolutamente nulla. Ad ogni modo, in molti hanno criticato il suo atteggiamento, in quanto lei sapeva perfettamente che se avesse pubblicato quel genere di contenuti avrebbe creato sgomento. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento della Curcio

Dopo questa ennesima polemica, poi, Samantha ha deciso di pubblicare una IG Storie per chiarire cosa sia accaduto davvero tra lei ed Alessio. La ragazza ha puntualizzato, innanzitutto, che se due persone decidono di riprovarci non devono essere marchiate come persone prive di dignità. In secondo luogo, poi, lei non deve dare nessuna spiegazione a nessuno, pertanto, se ha voglia di frequentare un determinato locale, continuerà a farlo fregandosene completamente del parere delle altre persone.

Questo, chiaramente, non vuol dire assolutamente che tra lei e il suo ex ci sia stato un riavvicinamento. Infine, la protagonista ha concluso dicendo a tutti quelli che l’hanno criticata a pensare un po’ di più alle faccende proprie e a vivere in pace e in amore. Le sue parole, però, non hanno fatto altro che far infuriare ancor di più gli utenti del web.