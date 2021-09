Ex tronista di Uomini e Donne entra in politica e sul web scoppia il caos: di chi si tratta e qual è il partito (FOTO)

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha appena annunciato di essere entrata in politica. Molti utenti del web, però, l’hanno immediatamente attaccata, con insulti anche piuttosto forti.

Ad ogni modo, lei non si è lasciata intimidire dalle accuse, sta di fatto che ha replicato a tono. La ragazza in questione è una dama che durante il suo percorso nel talk show pomeridiano è stata fortemente presa di mira da Tina Cipollari.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne che si è unita alla politica

Anche quando il percorso di Uomini e Donne volge al termine gli ex volti del programma continuano a far parlare di sé e questo è ciò che è accaduto all’ex tronista Rossella Intellicato quando ha annunciato il suo ingresso in politica. La dama ha comunicato di essersi iscritta ad un partito al quale crede molto. Condivide i valori portati avanti dagli esponenti, pertanto, ha deciso di unirsi a loro. Tuttavia, subito dopo aver fatto questo annuncio, la ragazza è stata fortemente bersagliata.

In molti l’hanno presa di mira ed insultata. Dopo le numerose critiche, Rossella ha deciso di rispondere. Nello specifico, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha detto che, ormai, non fa più caso alle critiche. Quando ha partecipato al talk show pomeridiano veniva costantemente attaccata da alcune persone interne ed esterne alla trasmissione. Anche ora, che ha deciso di inseguire i suoi ideali e le sue aspirazioni, è divenuta il bersaglio di molti.

Qual è il partito scelto e critiche

Anche se molti le remano contro, però, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nessuna intenzione di arrendersi, pertanto, continuerà a lottare per guadagnarsi un posto in politica. Nelle stories successive, infatti, la protagonista ha pubblicato delle foto e dei contenuti in cui si è mostrata al fianco dell’esponente del partito a cui ha deciso di candidarsi. Nello specifico, si tratta di Matteo Salvini, in quanto l’Intellicato ha sposato le cause della Lega Nord.

A quanto pare, dunque, la ragazza è assolutamente convinta della sua decisione e continuerà a portarla avanti. Rossella, inoltre, ha lanciato anche una stoccata contro Rocco Casalino. Nello specifico, ha detto che tutte le persone che adesso la stanno criticando per il suo ingresso in politica sono le stesse che, fino a poco tempo fa, si lasciavano governare dall’ex gieffino.