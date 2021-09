Aldo Montano svela in anticipo quando finirà il Grande Fratello Vip 6

Aldo Montano svela al data della chiusura del GF Vip 6

Recentemente lo sportivo Aldo Montano ha in qualche modo smentito Alfonso Signorini che sul suo magazine Chi aveva rivelato che non sa quando terminerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip dicendo: “dipende dall’evoluzione del programma”. Tuttavia, l’ex schermidore toscano, nel corso di una recente intervista al quotidiano Corriere della Sera ha anticipato che il contratto col reality show di Canale 5 scadrà il prossimo 13 dicembre.

“La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen”, ha fatto sapere l’ex di Antonella Mosetti e Manuela Arcuri.

Il Grande Fratello Vip 6 sarà allungato come l’anno scorso?

Dunque, un possibile slittamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà valutato in corso d’opera seguendo l’andamento degli ascolti e dello share. Anche la passata stagione il reality show inizialmente doveva chiudere i battenti l’8 dicembre ma alla fine è stato posticipato fino al 1^ marzo 2021 con la vittoria di Tommaso Zorzi.

“Se tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere. Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante”, ha detto Aldo Montano al Corriere della Sera.

Montano: “Al Grande Fratello Vip ritroverò Katia Ricciarelli con cui ho fatto La Fattoria”

Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Montano ha ricordato la sua precedente esperienza televisiva a La Fattoria insieme a Katia Ricciarelli. “C’è da capire un format che avevo sottovalutato: alla Fattoria un po’ di tregua l’avevamo, qui saremo osservati sempre, 24 ore su 24. Al Grande Fratello Vip non esiste un orologio di riferimento, tutto sarà particolare dentro quei 1000 metri quadrati. Sì, sarà una maratona, ci sono cose che mi lasciano perplesso, ad esempio, abbiamo a disposizione solo una toilette e spero che la noia alla lunga non abbia il sopravvento Ritroverò anche Katia Ricciarelli, una dei 22 concorrenti: siamo rimasti in buoni rapporti”, ha detto l’ex schermidore.

Mentre su Manuel Bortuzzo, lo sportivo ha concluso così: “Discuterò con lui di sport e del mondo paralimpico, mi piacerebbe che il focus dentro la casa fosse più su certi temi che su sederi e tette”.