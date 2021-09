Maria De Filippi celebra il matrimonio di un suo collaboratore (FOTO)

Maria De Filippi ha officiato l’unione civile di un suo amico

Nella giornata di venerdì 10 settembre 2021 Maria De Filippi ha officiato l’unione civile di due suoi amici. Si tratta del suo stretto collaboratore Alessandro Martino con il compagno Bruno. All’evento che si è tenuto in spiaggia a pochi passi dal mare era presente anche Raffaella Mennoia, storico braccio destro della conduttrice pavese.

Nonché autrice di molti suoi programmi, tra cui Uomini e Donne e Temptation Island. Quest’ultima e la moglie di Maurizio Costanzo si sono fatti un selfie che, insieme a foto e video della cerimonia sono stati condiviso sulle sue Stories di Instagram. (Continua dopo le foto)

Purtroppo in giro per i social non ci sono degli scatti ad alta qualità di Maria De Filippi con la fascia tricolore, ma ad officiare l’unione civile è stata proprio la padrona di casa di Uomini e Donne che tra l’altro prenderà il via oggi pomeriggio su Canale 5.

Un’altra invitata nota è stata Giordana Angi, ex allieva di Amici che ha cantato per gli sposi Alessandro Martino e Bruno. Dopo aver visto gli scatti e le clip sui social, in tanti hanno ricordato che qualche mese fa anche la collega Barbara D’Urso ha officiato le nozze di due suoi amici. (Continua dopo il video)

Giordana Angi canta per i due sposi

La cantante Giordana Angi, davanti agli sposi e a tutti gli invitati, si è esibita con il suo brano Siccome sei, la colonna sonora perfetta per festeggiare al meglio questo splendido giorno e in quella meravigliosa cornice.

Tanti i video e le foto delle nozze finiti sui social dei presenti e che hanno fatto immediatamente il giro del web. Mentre Rafaella Mennoia sul suo account Instagram ha scritto: “Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo…Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme…Bruno e Alessandro”.