Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Seno e labbra rifatte, ma resti la vecchia di sempre” (FOTO)

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: il motivo

Non è la prima volta che Tina Cipollari riserva delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani. Tutto questo è partito quando la 71enne piemontese ha rivelato nello studio di Uomini e Donne di essersi rifatta il seno e le labbra nell’ultimo mese.

“Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante! Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale. Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei?”, ha fatto sapere la storica opinionista del dating show di Canale 5, che tra l’altro prenderà il via oggi pomeriggio dopo la lunga pausa estiva.

L’affondo della Cipollari alla 71enne torinese

Intervistata nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo, Tina Cipollari ha continuato a sfogarsi contro la sua acerrima nemica he ormai sono più di dieci anni che è una protagonista del Trono over di Uomini e Donne. “Gemma Galgani ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”, ha detto la collega di Gianni Sperti.

Per poi continuare così: “Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.

Le dichiarazioni di Gemma Galgani

In precedenza, sempre sul magazine diretto da Riccardo Signoretti, Gemma Galgani aveva messo le mani avanti su eventuali critiche da parte di Tina Cipollari o di altre persone che mettono in discussione la sua decisione di rifarsi.

“Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero”, ha asserito la 71enne torinese.