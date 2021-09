Grande Fratello Vip 6, anticipazioni prima puntata: tutto quello che c’è da sapere

Riparte il Grande Fratello Vip: le anticipazioni

Dopo tanta attesa, questa sera su Canale 5 prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche quest’anno ci sarà il doppio appuntamento, infatti la prossima puntata è prevista per venerdì 17 settembre. Al momento non si conosce la durata del reality show che potrebbe addirittura battere il muso degli otto mesi. Tuttavia nelle ultime ore Aldo Montano, uno dei concorrenti ha fatto sapere di aver firmato il contratto fino al prossimo 13 dicembre.

Gli inquilini sono 22 concorrenti che più tardi saranno pronti a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Lo storico reality show prodotto da Endemol Shine Italy sarà condotto, per la terza volta consecutiva, da Alfonso Signorini. Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita composta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e altre due prese dal popolo.

GF Vip 6, i concorrenti e il montepremi in palio

In occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip 6 all’interno della casa di Cinecittà vedremo entrare solo metà dei 22 concorrenti in gara. Il resto faranno il loro ingresso venerdì 17 settembre. Ecco la lista degli inquilini: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro.

Ma anche: Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti. Ovviamente, ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro, di cui il 50%andrà in beneficienza ad una ONLUS scelta dal trionfatore, sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft più spiato d’Italia.

Come seguire il Grande Fratello Vip 6

Oltre alle varie finestre nel pomeriggio di Canale 5 e Italia 1, il pubblico del Grane Fratello Vip 6 avrà modo di seguire in diretta i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo.

Ma anche su La5 tutti i giorni dall’una di notte. In più, è possibile seguire live le vicende del loft più spiato d’Italia grazie l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al portale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del format (Facebook, Twitter, Instagram).