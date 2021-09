Elisabetta Gregoraci, lite sfiorata prima del red carpet di Venezia: “Ma cosa vuole?”

Elisabetta Gregoraci avrebbe trattato male una fan

Per l’ennesima volta Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell’attenzione mediatica e soprattutto delle polemiche. Il motivo? Tutto è partito per un frase pronunciata proprio dalla 41enne calabrese qualche minuto prima di sfilare sul red carpet del Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

In un video l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è rivolta in modo per nulla carino verso una fan. L’ex moglie di Flavio Briatore è apparsa abbastanza infastidita dalle parole pronunciate dalla danno che le ha detto: “Fai le cose giuste però”. Questa frase ha fatto sbottare la diretta interessata, polemizzando con un secco “Ma cosa vuole?”.

La reazione del popolo del web

Come era prevedibile, la reazione di Elisabetta Gregoraci ha fatto fatto storcere il naso a molti utenti al punto che sul web si sono mosse alcune polemiche. Degli internauti, dopo aver visto e sentito il filmato in questione, l’hanno attaccata pesantemente dandole della maleducata e presuntuosa.

Al momento non sono giunte né le scuse dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e né la replica alle accuse. La 41enne calabrese, infatti, dopo le esperienza al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, è tornata a casa dal figlio Nathan Falco e a breve dovrebbe debuttare nella nuova edizione di Scherzi a Parte, ovviamente come vittima.

La Gregoraci arrabbiata per la gigantografia del bacio con Pretelli

Intanto si è accesa una nuova polemica dopo che per sbaglio in rete sono state mostrate le immagini della nuova casa del nuovo Grande Fratello Vip 6. In quell’occasione è apparsa una gigantografia di un bacio fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che i due ex-gieffini si sono dati durante la prova in piscina la passata stagione.

La 41enne calabrese avrebbe mostrato tutto il suo disappunto sul quadro presente nel loft di Cinecittà, chiedendo ad Alfonso Signorini e alla produzione di toglierlo. A quanto pare, da parte di quest’ultimo sarebbe arrivato un secco “no”, giustificato dal fatto che ormai, la gigantografia, è diventato un vero e proprio cimelio del reality show.