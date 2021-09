Barbara D’Urso criticata, Maurizio Costanzo interviene: “Non si può piacere a tutti”

Maurizio Costanzo prende le difese di Barbara D’Urso

Dopo un lungo periodo dovuto alle vacanze estive, Maurizio Costanzo è tornato ad occuparsi della sua rubrica su Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. Nell’ultimo numero in edicola il giornalista romano ha preso le difese della collega Barbara D’Urso che negli ultimi tempi è stata pesantemente criticata.

Il marito di Maria De Filippi, rispondendo ad una email ha detto che non capisce tutto questo odio e polemiche nei confronti di Carmelita. L’83enne ha sottolineato che quest’ultima è un’ottima conduttrice e professionista capace di portare avanti delle battaglie sociali: “Cambiate canale se non vi piace, io la seguo volentieri…”. Poi Costanzo ha continuato così: “Il suo modo genuino di fare di fare televisione piace a molti e non piace ad altri…E’ una dinamica naturale…”.

Costanzo: “Non si può piacere a tutti”

Sempre nella medesima rubrica che cura sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo riguardo Barbara D’Urso e le critiche che riceve quotidianamente ha detto che non si può piacere a tutti. Stessa cosa può capitare con altri conduttori tv.

Subito dopo il giornalista capitolino ha espresso il suo punto di vista sulla serie tv La casa di carta, confessando di credere che Carmelita sia ben conscia di questo fatto. Per questo motivo la professionista napoletana è riuscita a costruirsi il suo pubblico: “La presentatrice di Pomeriggio 5 è ben consapevole di questo e, da brava professionista, si è costruita il suo pubblico…”.

Il giornalista romano elogia Carmelita

Maurizio Costanzo sempre sulla rubrica del magazine Nuovo ha detto che il pubblico è l’unico giudice che conta per chi fa televisione, e Barbara D’Urso ha sempre avuto il loro pieno appoggio.

“Finora i programmi di Barbara D’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio 5…”, ha asserito il marito di Maria De Filippi. E anche la versione rinnovata di Pomeriggio Cinque è stato molto apprezzato dai telespettatori di Canale 5.