GF Vip 6, “ecco il nome del vincitore”: filtrano voci dai corridoi Mediaset

Secondo i bookmakers vincera Manuel Bortuzzo

L’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è arrivato. Infatti, oggi lunedì 13 settembre 2021 il conduttore Alfonso Signorini accoglierà i 22 inquilini della casa di Cinecittà. Ancor prima di iniziare, però, già i bookmakers si sono lanciati in un toto-nomi per decretare il vincitore del reality show di Canale 5. Risultato?

A quanto pare, stando alle scommesse l’erede del rampollo meneghino Tommaso Zorzi sarà Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria, è il favorito numero uno. Infatti, l’ex mentore di Italia Sì è quotato a 5, subito seguito dall’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, quotato a 7. Andiamo a vedere nel dettaglio il resto della classifica e chi sono tutti i concorrenti del GF Vip 6.

Il resto della classifica dei concorrenti favoriti

Mentre, al terzo posto di questa classifica si sono piazzati le due ex gieffine Raffaella Fico e Francesca Cipriani: entrambe sono valutate a 8. Con loro, stesso voto, c’è un altro ex volto di Uomini e Donne e Isola dei Famosi, ossia Soleil Sorge. Mentre lo sportivo Aldo Montano è proposto a 10, insieme all’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

In poche parole, per la nuova sesta edizione del Grande Fratello Vip di certo non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Ovviamente le polemiche, come ad esempio l’annuncio di Tommaso Eletti al GF Vip 6.

Il cast completo del Grande Fratello Vip 6

Quindi, il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip è formato da 22 concorrenti che entreranno in due serate, una parte quella di lunedì e il restante venerdì. Ecco i nomi: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico.

Ma anche: Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu. E poi ancora: Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié.