Drusilla Gucci si è fidanzata con Francesco Chiofalo: “Lo amo, mi piace tutto di lui” (VIDEO)

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stanno insieme

Ebbene sì, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono ormai una coppia a tutti gli effetti e soprattutto molto affiatata. Qualche giorno fa l’ex volto di Temptation Island ha fatto sapere: “Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella“. A distanza di una settimana a parlare è stata l’ereditiera della maison di moda. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

L’ex naufraga svela come ha conosciuto Francesco

Intervistata da Giada Di Miceli per il format radiofonico Non Succederà Più su Radio Radio, l’ex naufraga Drusilla Gucci ha confessato com’è nata la sua storia d’amore con Francesco Chiofalo con il quale si è presentata anche al Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

“Se io e Francesco ci siamo fidanzati? Sì, è successo. Com’è nata? E’ nata! Cosa mi piace di lui? Un po’ tutto. Se è stato Francesco a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. Lui è molto dolce, ci siamo conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in molte relazioni… siete molto curiosi! Se sono innamorata? Certo. Se mi trasferirò a Roma per vivere con lui? Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò. Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie”, ha fatto sapere l’ereditiera.

Francesco Chiofalo e la dichiarazione social per Drusilla Gucci

E se Drusilla Gucci ha parlato del suo fidanzato nell’intervista radiofonica, anche lui sul suo profilo Instagram ha dato dimostrazione d’amore che prova per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021.

“Potrei scrivere tante cose sotto questo video, frasi poetiche e d’impatto, ma penso che a volte la semplicità riesca a descrivere al meglio un momento come questo. Per cui mi limiterò a dirti un semplice ti amo amore mio, mi sento un uomo fortunato ad averti vicino ❤️🙈”, ha scritto la ragazza. Ecco il video in questione: